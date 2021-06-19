مال وأعمال

مؤشرات الأسهم الأمريكية تسجل أسوأ أداء أسبوعي في شهور بعد تصريحات من الاتحادي

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_ أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد يوم الجمعة، وسجل المؤشران داو وستاندرد آند بورز 500 أسوأ أداء أسبوعي لهما منذ شهور بعد تصريحات المسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي جيمس بولارد عن أن البنك المركزي المصري الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعا في السابق.

بدأ داو للأسهم القيادية وستاندرد آند بورز 500 الأسبوع عند مستويات إغلاق قياسية، لكنهما سجلا في النهاية أكبر نزول أسبوعي منذ أواخر أكتوبر وأواخر فبرايرعلى الترتيب.

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وأغلق ناسداك الذي تشكل أسهم التكنولوجيا ثقلا عليه أيضا على انخفاض رغم تسجيل أعلى مستويي إغلاق له على الإطلاق في الأيام الخمسة الماضية.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 533.37 نقطة بما يعادل 1.58 بالمئة إلى 33290.08 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 55.41 نقطة أو 1.31 بالمئة إلى 4166.45 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 130.97 نقطة أو 0.92 بالمئة إلى 14030.38 نقطة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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