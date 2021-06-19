الهند تسجل أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و1647 وفاة

_ أظهر بيان حكومي يوم السبت أن الهند سجلت 60753 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1647 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات في الهند قد بلغ 29.82 مليون حتى الآن ومجمل عدد الوفيات 385137.

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