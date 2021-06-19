مال وأعمال

الهند تسجل أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و1647 وفاة

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_ أظهر بيان حكومي يوم السبت أن الهند سجلت 60753 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1647 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات في الهند قد بلغ 29.82 مليون حتى الآن ومجمل عدد الوفيات 385137.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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