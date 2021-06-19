سلطنة عمان تفرض حظرا جزئيا لمكافحة كورونا

وكالات _ أصدرت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في سلطنة عمان، قرارا بمنع حركة الأفراد والمركبات وإغلاق جميع الأماكن العامة والأنشطة التجارية “مع السماح بخدمة التوصيل للمنازل” من الساعة 8 مساء حتى الساعة 4 فجرا، اعتبارا من مساء يوم الأحد الموافق 20 يونيو وحتى إشعار آخر.

ويستثنى من ذلك الأنشطة والفئات التي تم الإعلان عنها في حالات الإغلاق السابقة.

وتؤكد اللجنة العليا أن جميع مؤسسات القطاع الصحي وعلى رأسها وزارة الصحة مستمرة في تنفيذ الخطة الوطنية للتحصين ضد فيروس كوفيد19، وتدعو جميع المستهدفين للمبادرة إلى التحصين حماية لأنفسهم وأفراد أسرهم ومجتمعهم من الإصابة بالمرض.