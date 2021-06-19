وزير الإسكان: 30 مليار جنيه تكلفة إنشاء 5 أبراج بالعلمين الجديدة

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كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تكلفة الأبراج الخمسة التي يجري تنفيذها في مدينة العلمين الجديدة تصل إلى نحو 30 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الإنشاءات بها تسير بحسب الجدول الزمني الذي حددته هيئة المجتمعات العمرانية.
وأضاف في تصريحاته خلال الجولة التي تنظمها الوزارة بمنطقة الأبراج، أن الجدول الزمني لتسليم أول الأبراج تم تحديده بنحو 28 شهرا، بحسب الاتفاق مع الشركة الصينية التي تتولى التنفيذ.
وتابع أن الأبراج يصل ارتفاع أربعة منها إلى 200 متر، فيما يصل ارتفاع البرج الخامس إلى 250 مترا، لافتا إلى أن التمويل الخاص بالإنشاءات سيكون ذاتيا من قبل الهيئة.
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