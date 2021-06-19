وزير الإسكان: 30 شركة تنتظر صدور القرار الوزاري لأراضيها بالساحل الشمالي الغربي

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كشف الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن انتهاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من المخطط العام للساحل الشمالي الغربي، بعدما آلت تبعية الأراضي إليها من هيئة التنمية السياحية.
وأضاف الجزار خلال الجولة التي نظمتها الوزارة بأبراج العلمين، أن الإجراءات الخاصة بالشركات بتلك المنطقة يجري الانتهاء منها، حيث تقدمت 110 شركة بأوراقها لإعادة التعاقد على الأراضي التابعة لها.
وتابع أن هناك نحو 30 شركة انتهت من الإجراءات وتنتظر حاليا صدور القرار الوزاري لها.
وتسدد الشركات التي تستوفي أوراقها الالتزامات المقررة عليها بصورة فورية، وبعد الاجتماع مع الشركة تقوم بسداد 250 ألف جنيه جدية تعامل في الجهاز، وبعد عمل المحضر الخاص بالأرض تستكمل سداد 5% وفور انتهاء أوراقها تسدد 10% وتبرم التعاقد.
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