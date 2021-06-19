مال وأعمال

وزير الإسكان: 30 شركة تنتظر صدور القرار الوزاري لأراضيها بالساحل الشمالي الغربي

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

كشف الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن انتهاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من المخطط العام للساحل الشمالي الغربي، بعدما آلت تبعية الأراضي إليها من هيئة التنمية السياحية.

وأضاف الجزار خلال الجولة التي نظمتها الوزارة بأبراج العلمين، أن الإجراءات الخاصة بالشركات بتلك المنطقة يجري الانتهاء منها، حيث تقدمت 110 شركة بأوراقها لإعادة التعاقد على الأراضي التابعة لها.

CSR_2021

وتابع أن هناك نحو 30 شركة انتهت من الإجراءات وتنتظر حاليا صدور القرار الوزاري لها.

وتسدد الشركات التي تستوفي أوراقها الالتزامات المقررة عليها بصورة فورية، وبعد الاجتماع مع الشركة تقوم بسداد 250 ألف جنيه جدية تعامل في الجهاز، وبعد عمل المحضر الخاص بالأرض تستكمل سداد 5% وفور انتهاء أوراقها تسدد 10% وتبرم التعاقد.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الإسكان: 30 شركة تنتظر صدور القرار الوزاري لأراضيها بالساحل الشمالي الغربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا