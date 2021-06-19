عاصم الجزار: المجتمعات العمرانية أنفقت 65 مليار جنيه على المشروعات بالعلمين الجديدة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن إجمالي ما تم ضخه في أعمال المرافق والبنية التحتية والإنشاءات بالمشروعات التي يجري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، تجاوز حتى الآن 65 مليار جنيه.

وأضاف الوزير في تصريحاته خلال الجولة التي تنظمها الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، أن الوزارة تتولى تنفيذ الأبراج وجامعة العلمين والطرق الرئيسية وإقامة محطات المياه والكهرباء والصرف الصحي، لافتا إلى أن كافة الأموال التي يتم توجيهها هي تمويل ذاتي من هيئة المجتمعات العمرانية.

وقبل قليل كشف وزير الإسكان أن تكلفة الأبراج الخمسة التي يجري تنفيذها في مدينة العلمين الجديدة تصل إلى نحو 30 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الإنشاءات بها تسير بحسب الجدول الزمني الذي حددته هيئة المجتمعات العمرانية.

وأوضح أن الجدول الزمني لتسليم أول الأبراج تم تحديده بنحو 28 شهرا، بحسب الاتفاق مع الشركة الصينية التي تتولى التنفيذ، لافتا إلى أن الأبراج يصل ارتفاع أربعة منها إلى 200 متر، فيما يصل ارتفاع البرج الخامس إلى 250 مترا، لافتا إلى أن التمويل الخاص بالإنشاءات سيكون ذاتيا من قبل الهيئة.