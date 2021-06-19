أرباح بنك القاهرة ترتفع إلى مليار جنيه في الربع الأول بنمو 20%

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فهد حسين – حقق بنك القاهرة 20% نموا بأرباحه الصافية المحققة عن الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس الماضي لتصل مليار جنيه، من نحو 800 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي، بحسب القوائم المالية المستقلة للبنك.
وفسر بنك القاهرة في بيان اليوم، الزيادة المحققه بأرباحه الصافية خلال الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع صافى الدخل من العائد بنسبة 5% ليصل 2.5 مليار جنيه، مقابل 2.4 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2020، بجانب ارتفاع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 6% ليسجل 461 مليون جنيه، من 433 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي، ما ارتفع بالإيرادات التشغيلية بنسبة 7% لتصل إلى 3.1 مليار جنيه من 2.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة.
وأكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة أن معدلات النمو المتواصلة لنتائج أعمال البنك تأتى مدعومة بخطط وإستراتيجيات التوسع الطموحة التى ينتهجها البنك منذ بداية عام 2018 وخاصة فى مجال التحول الرقمي ونشر ثقافة الدفع الإلكتروني والتى كان لها أثراً إيجابياً مباشراً على ما حققه البنك من أداء يعكس قوة المركز المالى للبنك.
فايد: القاعدة الرأسمالية للبنك قوية ومعدل معيار كفاية رأس المال 15.70%
وأوضح “فايد” أن المؤشرات المالية للبنك أظهرت الإبقاء على قاعدة رأسمالية قوية، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال 15.70%، وحقق البنك عائداً على متوسط حقوق الملكية بمعدل 23.3%، وعائد على متوسط الأصول 1.9% بنهاية مارس 2021, حيث بلغ إجمالي الأصول 211 مليار جنيه مقارنة بـ 205 مليار جنيه بنهاية عام 2020 بنسبة نمو بلغت 3%.
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