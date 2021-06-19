أرباح بنك القاهرة ترتفع إلى مليار جنيه في الربع الأول بنمو 20%

فهد حسين – حقق بنك القاهرة 20% نموا بأرباحه الصافية المحققة عن الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس الماضي لتصل مليار جنيه، من نحو 800 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي، بحسب القوائم المالية المستقلة للبنك.

وفسر بنك القاهرة في بيان اليوم، الزيادة المحققه بأرباحه الصافية خلال الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع صافى الدخل من العائد بنسبة 5% ليصل 2.5 مليار جنيه، مقابل 2.4 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2020، بجانب ارتفاع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 6% ليسجل 461 مليون جنيه، من 433 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي، ما ارتفع بالإيرادات التشغيلية بنسبة 7% لتصل إلى 3.1 مليار جنيه من 2.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة.

وأكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة أن معدلات النمو المتواصلة لنتائج أعمال البنك تأتى مدعومة بخطط وإستراتيجيات التوسع الطموحة التى ينتهجها البنك منذ بداية عام 2018 وخاصة فى مجال التحول الرقمي ونشر ثقافة الدفع الإلكتروني والتى كان لها أثراً إيجابياً مباشراً على ما حققه البنك من أداء يعكس قوة المركز المالى للبنك.

فايد: القاعدة الرأسمالية للبنك قوية ومعدل معيار كفاية رأس المال 15.70%

وأوضح “فايد” أن المؤشرات المالية للبنك أظهرت الإبقاء على قاعدة رأسمالية قوية، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال 15.70%، وحقق البنك عائداً على متوسط حقوق الملكية بمعدل 23.3%، وعائد على متوسط الأصول 1.9% بنهاية مارس 2021, حيث بلغ إجمالي الأصول 211 مليار جنيه مقارنة بـ 205 مليار جنيه بنهاية عام 2020 بنسبة نمو بلغت 3%.