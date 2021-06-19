مال وأعمال

مليار جنيه زيادة بمحفظة قروض بنك القاهرة خلال الربع الأول

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فهد حسين – كشف طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، عن ارتفاع إجمالي محفظة القروض للعملاء والبنوك بنحو مليار جنيه لتصل إلى 93.5 مليارا بنهاية مارس 2021.

وأضاف فايد في بيان اليوم السبت، أن المؤشرات المالية المستقلة للبنك عن الربع الأول من 2021، أظهرت قدرة البنك على الحفاظ على تعزيز مخصصاته خلال الفترة الحالية بهدف الحد من المخاطر المحتملة لخسائر الائتمان والمتعلقة بالتأثيرات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادى وهو ما يتضح من خلال ارتفاع نسبة مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة إلى إجمالي القروض من 7.3% بنهاية 2020 إلى 7.5% بنهاية مارس 2021.

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ونوه فايد بارتفاع محفظة ائتمان الشركات الكبرى والبنوك لتصل إلى نحو 43.7 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2021.

ترتيب صفقتي تمويل بإجمالي 1.4 مليار جنيه.. ومشاركة بملياري جنيه في قرضين آخرين

وقام بنك القاهرة خلال الربع الأول من عام 2021 بدور المرتب الرئيسى ومسوق للتمويل فى عمليتين تمويليتين بقيمة إجمالية 1.4مليار جنيه، بالإضافة إلى دوره كمرتب رئيسى فى عمليتين تمويليتين بإجمالي حصة قدرها ملياري جنيه.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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