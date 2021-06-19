مليار جنيه زيادة بمحفظة قروض بنك القاهرة خلال الربع الأول

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فهد حسين – كشف طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، عن ارتفاع إجمالي محفظة القروض للعملاء والبنوك بنحو مليار جنيه لتصل إلى 93.5 مليارا بنهاية مارس 2021.
وأضاف فايد في بيان اليوم السبت، أن المؤشرات المالية المستقلة للبنك عن الربع الأول من 2021، أظهرت قدرة البنك على الحفاظ على تعزيز مخصصاته خلال الفترة الحالية بهدف الحد من المخاطر المحتملة لخسائر الائتمان والمتعلقة بالتأثيرات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادى وهو ما يتضح من خلال ارتفاع نسبة مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة إلى إجمالي القروض من 7.3% بنهاية 2020 إلى 7.5% بنهاية مارس 2021.
ونوه فايد بارتفاع محفظة ائتمان الشركات الكبرى والبنوك لتصل إلى نحو 43.7 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2021.
ترتيب صفقتي تمويل بإجمالي 1.4 مليار جنيه.. ومشاركة بملياري جنيه في قرضين آخرين
وقام بنك القاهرة خلال الربع الأول من عام 2021 بدور المرتب الرئيسى ومسوق للتمويل فى عمليتين تمويليتين بقيمة إجمالية 1.4مليار جنيه، بالإضافة إلى دوره كمرتب رئيسى فى عمليتين تمويليتين بإجمالي حصة قدرها ملياري جنيه.
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