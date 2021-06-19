بنك القاهرة: 35.3 مليار جنيه محفظة التجزئة بنهاية الربع الأول

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فهد حسين– كشف طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، عن زيادة حجم محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الإجمالية إلى 9 مليارات جنيه في نهاية مارس 2021.
وأضاف فايد في بيان اليوم السبت، أن المؤشرات المالية المستقلة للبنك عن الربع الأول من 2021، أظهرت زيادة عدد مراكز ووحدات الأعمال المتخصصة في خدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ليبلغ 30 مركز ووحده أعمال في كافة أنحاء الجمهورية.
وارتفعت محفظة قروض التجزئة بنحو مليار جنيه بمعدل نمو 2% عن العام المالي 2020 ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 35.3 مليار جنيه بنهاية الربع الأول 2021، كما بلغت محفظة التمويل متناهي الصغر 5.5 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بمحفظة ودائع العملاء، والتى حققت نموا قدره 2 مليار جنيه لتصل إلى 165 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، نتيجة قيام البنك بتقديم محفظة متنوعة بأسعار فائدة تنافسية.
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