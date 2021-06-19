بنك القاهرة: 35.3 مليار جنيه محفظة التجزئة بنهاية الربع الأول

فهد حسين– كشف طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، عن زيادة حجم محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الإجمالية إلى 9 مليارات جنيه في نهاية مارس 2021.

وأضاف فايد في بيان اليوم السبت، أن المؤشرات المالية المستقلة للبنك عن الربع الأول من 2021، أظهرت زيادة عدد مراكز ووحدات الأعمال المتخصصة في خدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ليبلغ 30 مركز ووحده أعمال في كافة أنحاء الجمهورية.

وارتفعت محفظة قروض التجزئة بنحو مليار جنيه بمعدل نمو 2% عن العام المالي 2020 ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 35.3 مليار جنيه بنهاية الربع الأول 2021، كما بلغت محفظة التمويل متناهي الصغر 5.5 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بمحفظة ودائع العملاء، والتى حققت نموا قدره 2 مليار جنيه لتصل إلى 165 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، نتيجة قيام البنك بتقديم محفظة متنوعة بأسعار فائدة تنافسية.