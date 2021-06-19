بنك القاهرة: 60% نموا في مشتركين الموبايل والإنترنت البنكي بإجمالي 120 ألف عميل

فهد حسين – أفصح بنك القاهرة عن طفرة في عدد العملاء المشتركين بخدمتي الموبايل البنكي والإنترنت البنكي خلال الربع الأول من العام الجارى، وصولاً إلى 120 ألف عميل بنسبة نمو بلغت 60%.

وذكر البنك، في بيان اليوم السبت، أن استخدام العملاء لمحفظة “قاهرة كاش” ارتفع ليصل لأكثر من 100 مليون جنيه بالإضافة إلى نمو قاعدة العملاء بنحو 14% لتصل إلى 600 ألف عميل بنهاية الربع الأول من 2021 بالمقارنة بنهاية عام 2020 وبنسبة استخدام تتخطى 10% والتى تعد أعلى من المستهدفات التي حددها البنك المركزي المصري.

وشهدت خدمات السداد الالكتروني عبر رمز الإستجابة السريع QR-Code تحقيق معدل نمو يصل إلى 47% تقريباً بإجمالي عدد تجار يصل إلى 60 ألف تاجر بنهاية الربع الأول من 2021، بحسب بيان البنك.

145 ألف بطاقة ائتمان بزيادة 5% والرصيد يتجاوز 610 ملايين جنيه الربع الأول

وكشف بنك القاهرة، عن زيادة عدد بطاقات الإئتمان بنسبة 5% الربع الأول من العام الجاري ليصل 145 ألف بطاقة، وبرصيد أكثر من 610 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 6% بالمقارنة بنهاية 2020.

22 مليون جنيه حجم معاملات البطاقات اللاتلامسية خلال الربع الأول

وأضاف أن إجمالي محفظة بطاقات الخصم والمدفوعة مقدما بأنواعها فى نهاية الربع الأول من عام 2021 زاد بنحو 4% على أساس سنوي مسجلا نحو 2.5 مليون بطاقة ، وتزايد الإقبال على إستخدام البطاقات اللاتلامسية لدى التجار وبلغت إجمالي قيمة المعاملات 22 مليون في الربع الأول من العام الجاري.

وأشار البنك إلى تأسيس شركة للمدفوعات الرقمية والإلكترونية، الأمر الذي يتوقع له بنك القاهرة المساهمة فى دعم خطط التوسع فى مجال التحول الرقمى والشمول المالى.

افتتاح فرعين جديدين خلال الربع الأول وخطة للوصول إلى 243 فرعا بنهاية 2021

وافتتح بنك القاهرة خلال الربع الأول من العام الجارى فرعين جديدين، مع الاستمرار فى تطبيق خطة تطوير الفروع القائمة لتصل شبكة فروع البنك بنهاية الربع الأول من عام 2021 نحو 243 فرع ووحدة مصرفية بمختلف محافظات الجمهورية.

وحصد بنك القاهرة عدد من الجوائز والمراكز المتقدمة خلال الربع الأول من العام الجارى 2021 من كبرى مؤسسات التقييم العالمية والتى تضع معايير وضوابط محددة لاختيار المؤسسات الأفضل فى العالم ومن أهمها القطاع المالى والمصرفى، حيث حصل البنك على 10 جوائز فى العديد من المجالات ومنها:

“أفضل بنك مصري في إدارة الخزانة” و”معاملات الصرف الأجنبى” و”أدوات الدخل الثابت” و”إدارة السيولة” وفقاً لمجلة The European العالمية للعام الثانى على التوالى، البنك الأكثر إستدامة فى مصر لعام 2021 وفقاً لمجلة International Business، الأفضل فى المعاملات الصرفية الدولية فى مصر لعام 2021 وفقاً لتصنيف مجلة International Finance بما يعكس ما حققته خطة التطوير المتكاملة التى ينتهجها البنك وما حققه من إداء متميز فى مختلف قطاعات العمل المصرفي بالبنك.

وفي مجال العمل المجتمعي والتنمية المستدامة، واصل البنك إطلاق مبادراته فى مختلف المجالات، ففى مجال التدريب والتأهيل وخلق فرص العمل أطلق البنك المرحلة الثانية من مشروع تطوير قرية سمطا بمحافظة قنا، كما أطلق المرحلة الثانية من مشروع تنمية المهارات والتدريب على الحرف اليدوية.

كما قام البنك بالتبرع لصندوق تحيا مصر لصالح المشروعات التى يقوم بتمويلها الصندوق، ودعما للقطاع الطبي قدم بنك القاهرة تبرعات لصالح مستسفى الناس، ومستشفى أهل مصر للتنمية، ومؤسسة الدكتور مجدى يعقوب لصالح المركز العالمى للقلب الجديد بالقاهرة ومستشفى مصر للطيران.

وفى مجال التعليم قام البنك بتقديم المنح الدراسية للطلاب المتميزين بجامعة النيل، كما تبرع البنك لصالح القيام بالأعمال الإنشائية لمدرسة روتارى مصر بالفيوم.

كما قام البنك بتوفير الدعم اللازم للمركز الرياضى الاوليمبي لدعم أنشطة المركز فى مجال المشروعات متناهية الصغر.