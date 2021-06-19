بنك القاهرة: 60% نموا في مشتركين الموبايل والإنترنت البنكي بإجمالي 120 ألف عميل

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فهد حسين – أفصح بنك القاهرة عن طفرة في عدد العملاء المشتركين بخدمتي الموبايل البنكي والإنترنت البنكي خلال الربع الأول من العام الجارى، وصولاً إلى 120 ألف عميل بنسبة نمو بلغت 60%.
وذكر البنك، في بيان اليوم السبت، أن استخدام العملاء لمحفظة “قاهرة كاش” ارتفع ليصل لأكثر من 100 مليون جنيه بالإضافة إلى نمو قاعدة العملاء بنحو 14% لتصل إلى 600 ألف عميل بنهاية الربع الأول من 2021 بالمقارنة بنهاية عام 2020 وبنسبة استخدام تتخطى 10% والتى تعد أعلى من المستهدفات التي حددها البنك المركزي المصري.
وشهدت خدمات السداد الالكتروني عبر رمز الإستجابة السريع QR-Code تحقيق معدل نمو يصل إلى 47% تقريباً بإجمالي عدد تجار يصل إلى 60 ألف تاجر بنهاية الربع الأول من 2021، بحسب بيان البنك.
145 ألف بطاقة ائتمان بزيادة 5% والرصيد يتجاوز 610 ملايين جنيه الربع الأول
وكشف بنك القاهرة، عن زيادة عدد بطاقات الإئتمان بنسبة 5% الربع الأول من العام الجاري ليصل 145 ألف بطاقة، وبرصيد أكثر من 610 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 6% بالمقارنة بنهاية 2020.
22 مليون جنيه حجم معاملات البطاقات اللاتلامسية خلال الربع الأول
وأضاف أن إجمالي محفظة بطاقات الخصم والمدفوعة مقدما بأنواعها فى نهاية الربع الأول من عام 2021 زاد بنحو 4% على أساس سنوي مسجلا نحو 2.5 مليون بطاقة ، وتزايد الإقبال على إستخدام البطاقات اللاتلامسية لدى التجار وبلغت إجمالي قيمة المعاملات 22 مليون في الربع الأول من العام الجاري.
وأشار البنك إلى تأسيس شركة للمدفوعات الرقمية والإلكترونية، الأمر الذي يتوقع له بنك القاهرة المساهمة فى دعم خطط التوسع فى مجال التحول الرقمى والشمول المالى.
افتتاح فرعين جديدين خلال الربع الأول وخطة للوصول إلى 243 فرعا بنهاية 2021
وافتتح بنك القاهرة خلال الربع الأول من العام الجارى فرعين جديدين، مع الاستمرار فى تطبيق خطة تطوير الفروع القائمة لتصل شبكة فروع البنك بنهاية الربع الأول من عام 2021 نحو 243 فرع ووحدة مصرفية بمختلف محافظات الجمهورية.
وحصد بنك القاهرة عدد من الجوائز والمراكز المتقدمة خلال الربع الأول من العام الجارى 2021 من كبرى مؤسسات التقييم العالمية والتى تضع معايير وضوابط محددة لاختيار المؤسسات الأفضل فى العالم ومن أهمها القطاع المالى والمصرفى، حيث حصل البنك على 10 جوائز فى العديد من المجالات ومنها:
“أفضل بنك مصري في إدارة الخزانة” و”معاملات الصرف الأجنبى” و”أدوات الدخل الثابت” و”إدارة السيولة” وفقاً لمجلة The European العالمية للعام الثانى على التوالى، البنك الأكثر إستدامة فى مصر لعام 2021 وفقاً لمجلة International Business، الأفضل فى المعاملات الصرفية الدولية فى مصر لعام 2021 وفقاً لتصنيف مجلة International Finance بما يعكس ما حققته خطة التطوير المتكاملة التى ينتهجها البنك وما حققه من إداء متميز فى مختلف قطاعات العمل المصرفي بالبنك.
وفي مجال العمل المجتمعي والتنمية المستدامة، واصل البنك إطلاق مبادراته فى مختلف المجالات، ففى مجال التدريب والتأهيل وخلق فرص العمل أطلق البنك المرحلة الثانية من مشروع تطوير قرية سمطا بمحافظة قنا، كما أطلق المرحلة الثانية من مشروع تنمية المهارات والتدريب على الحرف اليدوية.
كما قام البنك بالتبرع لصندوق تحيا مصر لصالح المشروعات التى يقوم بتمويلها الصندوق، ودعما للقطاع الطبي قدم بنك القاهرة تبرعات لصالح مستسفى الناس، ومستشفى أهل مصر للتنمية، ومؤسسة الدكتور مجدى يعقوب لصالح المركز العالمى للقلب الجديد بالقاهرة ومستشفى مصر للطيران.
وفى مجال التعليم قام البنك بتقديم المنح الدراسية للطلاب المتميزين بجامعة النيل، كما تبرع البنك لصالح القيام بالأعمال الإنشائية لمدرسة روتارى مصر بالفيوم.
كما قام البنك بتوفير الدعم اللازم للمركز الرياضى الاوليمبي لدعم أنشطة المركز فى مجال المشروعات متناهية الصغر.
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