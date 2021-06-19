مال وأعمال

الرئيس السيسي يتفقد عددا من المركبات المدرعة متعدد المهام محلية الصنع

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دوت الخليج – اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من قادة القوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أنه الاجتماع ناقش خطة القيادة العامة لتطوير ورفع كفاءة القوات بجميع أفرع القوات المسلحة، وكذلك الارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل لجميع عناصر القوات المسلحة طبقاً لأحدث التقنيات في مجال التدريب والتسليح.

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كما ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال الاجتماع، آخر تطورات بعض عناصر القوات المسلحة في مبادرة “حياة كريمة”، والتي تستهدف تطوير الريف المصري على عدة مراحل، ومدى مساهمة القوات المسلحة بالتعاون مع جميع أجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذ أسرع معدلات قياسية لإنهاء أكبر قدر ممكن من عملية التطوير في القرى المصرية كافة باستخدام أحدث الوسائل والمعدات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تنفيذ تلك المبادرة وفقا للمخطط الزمني، مما يعود بالنفع المباشر على المواطنين، ويسهم في تحقيق عملية التنمية المستدامة لكافة المراكز والقرى على مستوى الجمهورية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تفقد عددا من المركبات المدرعة متعددة المهام التي تم تصنيعها بإمكانات القوات المسلحة، وذلك في حضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس الأركان، ومدير إدارة المركبات.

واستمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى شرح تفصيلي لمراحل التصنيع المختلفة بدءًا من مرحلة التصميم وإجراء الاختبارات المعملية، مرورا بمراحل إقرار التصميمات حتى الوصول لمرحلة المنتج النهائي، والذي روعي في إنتاجه تحقيق أعلى معايير الجودة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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