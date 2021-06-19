محكمة الإسماعيلية تنظر دعوى قناة السويس ضد الشركة المالكة لإيفرجيفن غدا

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دوت الخليج – تنظر المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، غدًا الأحد، الدعوى المقامة من هيئة قناة السويس، ضد شركة شوي كيسن اليابانية المالكة لسفينة الحاويات إيفرجيفن، والتي جنحت بالمجرى الملاحي في مارس الماضي وتسببت في إغلاقه لمدة 6 أيام.
ووافقت المحكمة في الجلسة السابقة على طلب طرفي النزاع بالحصول على مهلة لإنهاء التفاوض.
وأبدت قناة السويس مرونة في المفاوضات، فبعدما طالبت في بدايتها بالحصول على تعويضات قدرها 916 مليون دولار عن الأضرار الناجمة عن جنوح الناقلة، خفضت حجم المطالبات إلى 550 مليون دولار بعد أن حصلت من السفينة على الوثائق الرسمية التى توضح القيمة المالية التقديرية للبضائع التي على متنها.
كما أعربت قناة السويس عن قبول دفع 200 مليون دولار بشكل مبدئي للإفراج عن السفينة على أن يسدد باقي مبلغ التعويض لاحقا في هيئة خطابات ضمان.
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