محكمة الإسماعيلية تنظر دعوى قناة السويس ضد الشركة المالكة لإيفرجيفن غدا

دوت الخليج – تنظر المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، غدًا الأحد، الدعوى المقامة من هيئة قناة السويس، ضد شركة شوي كيسن اليابانية المالكة لسفينة الحاويات إيفرجيفن، والتي جنحت بالمجرى الملاحي في مارس الماضي وتسببت في إغلاقه لمدة 6 أيام.

ووافقت المحكمة في الجلسة السابقة على طلب طرفي النزاع بالحصول على مهلة لإنهاء التفاوض.

وأبدت قناة السويس مرونة في المفاوضات، فبعدما طالبت في بدايتها بالحصول على تعويضات قدرها 916 مليون دولار عن الأضرار الناجمة عن جنوح الناقلة، خفضت حجم المطالبات إلى 550 مليون دولار بعد أن حصلت من السفينة على الوثائق الرسمية التى توضح القيمة المالية التقديرية للبضائع التي على متنها.

كما أعربت قناة السويس عن قبول دفع 200 مليون دولار بشكل مبدئي للإفراج عن السفينة على أن يسدد باقي مبلغ التعويض لاحقا في هيئة خطابات ضمان.