الهند تسجل أقل عدد إصابات بفيروس كورونا في ثلاثة أشهر

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– ذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد، أنها سجلت 58419 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على مدار 24 ساعة وذلك في أقل عدد يومي للإصابات خلال نحو ثلاثة أشهر فضلا عن 1576 وفاة.
ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالعدوى في الهند إلى 29.9 مليون حالة، وارتفع عدد الوفيات إلى 386713.
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