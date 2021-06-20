أرامكو تعلن إتمام اتفاقية بيع حصة في شركة إي آي جي التابعة بقيمة 12.4 مليار دولار

وكالات _ أعلنت أرامكو السعودية عن إتمام اتفاقية لبيع حصة ملكية في “شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام” لـ (إي آي جي) مقابل مبلغ 12.4 مليار دولار أمريكي (46.5 مليار ريال)، واستيفاء جميع شروط إتمام الصفقة، بما في ذلك ضوابط الاندماج المطلوبة والموافقات والتصاريح ذات الصلة.

ويضم التحالف مع إي آي جي وشركة مبادلة للاستثمار شريحة واسعة من المستثمرين من أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وآسيا.