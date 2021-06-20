جمعية تاريخية لشركة مصر للمقاصة

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ يستعد مجتمع سوق المال بشقيه المصرفي وغير المصرفي لاتخاذ عدد من القرارات الجوهرية خلال الجمعيتين العادية وغير العادية لشركة مصر للمقاصة للإيداع والحفظ المركزي المقرر انعقادهما يوم 4 يوليو المقبل، أهمها حسم الشكل الجديد لمجلس إدارة الشركة بتعديلات النظام الأساسي، والنظر خلال الجمعية العادية في 19 بندًا تشمل بخلاف القوائم المالية ومقترح توزيع الأرباح تقارير ومذكرات تحمل توصيات من مجلس الإدارة بتغيرات هيكلية في استثمارات وأنشطة الشركة.

تعديلات النظام الأساسي حددت ثلاثة مقاعد لأعضاء الإيداع.. ممثل للسماسرة وآخر لأمناء الحفظ والثالث صاحب أعلى الأصوات

ونص مقترح توزيع الأرباح على تخصيص نحو 252.2 مليون جنيه للتوزيع النقدي على مساهمي الشركة علاوة على أسهم مجانية بقيمة 219.16 مليون جنيه، ونحو 19.785 مليون جنيه توزيعات أرباح نقدية للشركات والجهات أعضاء صندوق ضمان التسويات.

ويتوزع هيكل ملكية شركة مصر للمقاصة بواقع 50% للبنوك أمناء الحفظ، و45% لشركات السمسرة في الأوراق المالية، و5% الباقية للبورصة المصرية.

وكشفت التقارير والمذكرات المرسلة لأعضاء الجمعية العمومية وحصلت «دوت الخليج» على نسخة منها عن تفاصيل التعديلات المقترحة على النظام الأساسي والتي تضمنت تعديل 14 مادة وإلغاء مادة واحدة، ومن أهمها إضافة غرض جديد للشركة خاص بإنشاء معهد تدريب متخصص في أنشطة الشركة وسوق رأس المال، وتعديل المادة 18 للتوافق مع أحكام قرار رقم 38 الصادر عن هيئة الرقابة المالية بشأن تشكيل مجلس إدارة الشركة.

ونص التعديل على أن يضم المجلس 9 أعضاء بينهم عنصر نسائي، ثلاثة يمثلون أعضاء الإيداع المركزي، موزعين بواقع ممثل عن شركات السمسرة وآخر عن أمناء الحفظ، والعضو الثالث هو الحاصل على أعلى الأصوات التالية في أي من قائمتي السماسرة والبنوك، وخمسة أعضاء من ذوي الخبرة من بينهم الرئيس والعضو المنتدب من قائمة من يحق لهم أن يكونوا أعضاء منتدبين، وثلاثة أعضاء مستقلين.

وتضمنت المذكرات المرسلة لأعضاء الجمعية العمومية تقارير عن تفاصيل ما تم اتخاذه من إجراءات لاستعادة حقوق الشركة تجاه أطراف عقود ومعاملات المعاوضة والمخالفات القانونية، مع الإشارة إلى أن مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة قرر في جلستيه المنعقدتين منتصف يناير الماضي باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسؤولين عن هذه المخالفات وتحويل الأمر إلى النيابة العامة، كما قرر المجلس في 3 يونيو الجاري التوصية لدى الجمعية العامة للشركة بعدم إبراء ذمة كل من رئيس مجلس الإدارة السابق ونائبه.