مال وأعمال

جمعية مصر للمقاصة.. توصية بفصل نشاط التوقيع الإلكتروني في شركة مستقلة

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

دوت الخليج _ احتل نشاط التوقيع الإلكتروني حيزًا كبيرًا من التقارير والمذكرات المرفقة بدعوة عمومية شركة مصر للمقاصة، بما في ذلك القوائم المالية للنشاط وتقرير المراقب عليها عن أربعة أعوام متتابعة تبدأ من عام 2017 وحتى نهاية العام الماضي، علاوة على تقرير منفصل عن تطورات النشاط، موضحًا به ثلاث بدائل للتعامل مع النشاط في ظل تحقيق خسائر مالية متراكمة، هي الاستمرار في النشاط مع اتخاذ حزمة من الخطوات العاجلة أو الوقف الاختياري مع توضيح الأعباء أو الوقف الإجباري بقرار من هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات المشرفة على الترخيص بمزاولة النشاط.

وذكرت المذكرة أن مجلس إدارة المقاصة قرر في 3 مارس الماضي التوقف عن تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، إلا أن القرار عقبه تلقي عرض من رئيس شركة مصر لنشر المعلومات في 7 مارس الماضي يقضي بمساهمة شركة مصر للمقاصة بنسبة 50% بشركة مصر لنشر المعلومات ونقل نشاط التوقيع الإلكتروني لها، كما أوضحت نتائج النشاط خلال الربع الأول من العام الجاري وجود تعاقدات جديدة وكذلك ارتفاع إجمالي إيراد النشاط حتى نهاية مايو إلى 5.3 مليون جنيه مقارنة بنحو 2.8 مليون جنيه عن عام 2020 كاملًا.

CSR_2021

وأشارت المذكرة إلى اجتماع عقد 18 مايو الماضي مع ياسر زعزع العضو المنتدب لشركة المقاصة التابعة للبنك المركزي ناقش التعاون في مجال التوقيع الإلكتروني للتكامل مع الخدمات التي ستقدم لوزارة المالية، كما تمت مناقشة فصل النشاط في شركة منفصلة تساهم في رأسمالها مصر للمقاصة وشركة المقاصة التابعة للبنك المركزي لتوفير نفقات الحصول على ترخيص جديد، ووعد زعزع بمناقشة الأمر مع مجلس إدارة شركته والرد.

وبناء على ذلك قرر مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة في 5 يونيو الجاري الموافقة على تعديل القرار السابق بشأن توقف النشاط عرض الأمر على الجمعية العمومية للشركة، مع التوصية بفصل النشاط واستيفاء متطلبات الاستمرار بالتنسيق مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات –إيتيدا.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جمعية مصر للمقاصة.. توصية بفصل نشاط التوقيع الإلكتروني في شركة مستقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا