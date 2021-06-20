جمعية مصر للمقاصة.. توصية بفصل نشاط التوقيع الإلكتروني في شركة مستقلة

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دوت الخليج _ احتل نشاط التوقيع الإلكتروني حيزًا كبيرًا من التقارير والمذكرات المرفقة بدعوة عمومية شركة مصر للمقاصة، بما في ذلك القوائم المالية للنشاط وتقرير المراقب عليها عن أربعة أعوام متتابعة تبدأ من عام 2017 وحتى نهاية العام الماضي، علاوة على تقرير منفصل عن تطورات النشاط، موضحًا به ثلاث بدائل للتعامل مع النشاط في ظل تحقيق خسائر مالية متراكمة، هي الاستمرار في النشاط مع اتخاذ حزمة من الخطوات العاجلة أو الوقف الاختياري مع توضيح الأعباء أو الوقف الإجباري بقرار من هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات المشرفة على الترخيص بمزاولة النشاط.
وذكرت المذكرة أن مجلس إدارة المقاصة قرر في 3 مارس الماضي التوقف عن تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، إلا أن القرار عقبه تلقي عرض من رئيس شركة مصر لنشر المعلومات في 7 مارس الماضي يقضي بمساهمة شركة مصر للمقاصة بنسبة 50% بشركة مصر لنشر المعلومات ونقل نشاط التوقيع الإلكتروني لها، كما أوضحت نتائج النشاط خلال الربع الأول من العام الجاري وجود تعاقدات جديدة وكذلك ارتفاع إجمالي إيراد النشاط حتى نهاية مايو إلى 5.3 مليون جنيه مقارنة بنحو 2.8 مليون جنيه عن عام 2020 كاملًا.
وأشارت المذكرة إلى اجتماع عقد 18 مايو الماضي مع ياسر زعزع العضو المنتدب لشركة المقاصة التابعة للبنك المركزي ناقش التعاون في مجال التوقيع الإلكتروني للتكامل مع الخدمات التي ستقدم لوزارة المالية، كما تمت مناقشة فصل النشاط في شركة منفصلة تساهم في رأسمالها مصر للمقاصة وشركة المقاصة التابعة للبنك المركزي لتوفير نفقات الحصول على ترخيص جديد، ووعد زعزع بمناقشة الأمر مع مجلس إدارة شركته والرد.
وبناء على ذلك قرر مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة في 5 يونيو الجاري الموافقة على تعديل القرار السابق بشأن توقف النشاط عرض الأمر على الجمعية العمومية للشركة، مع التوصية بفصل النشاط واستيفاء متطلبات الاستمرار بالتنسيق مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات –إيتيدا.
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