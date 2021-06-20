جمعية مصر للمقاصة.. توصية بفصل نشاط التوقيع الإلكتروني في شركة مستقلة

دوت الخليج _ احتل نشاط التوقيع الإلكتروني حيزًا كبيرًا من التقارير والمذكرات المرفقة بدعوة عمومية شركة مصر للمقاصة، بما في ذلك القوائم المالية للنشاط وتقرير المراقب عليها عن أربعة أعوام متتابعة تبدأ من عام 2017 وحتى نهاية العام الماضي، علاوة على تقرير منفصل عن تطورات النشاط، موضحًا به ثلاث بدائل للتعامل مع النشاط في ظل تحقيق خسائر مالية متراكمة، هي الاستمرار في النشاط مع اتخاذ حزمة من الخطوات العاجلة أو الوقف الاختياري مع توضيح الأعباء أو الوقف الإجباري بقرار من هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات المشرفة على الترخيص بمزاولة النشاط.

وذكرت المذكرة أن مجلس إدارة المقاصة قرر في 3 مارس الماضي التوقف عن تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، إلا أن القرار عقبه تلقي عرض من رئيس شركة مصر لنشر المعلومات في 7 مارس الماضي يقضي بمساهمة شركة مصر للمقاصة بنسبة 50% بشركة مصر لنشر المعلومات ونقل نشاط التوقيع الإلكتروني لها، كما أوضحت نتائج النشاط خلال الربع الأول من العام الجاري وجود تعاقدات جديدة وكذلك ارتفاع إجمالي إيراد النشاط حتى نهاية مايو إلى 5.3 مليون جنيه مقارنة بنحو 2.8 مليون جنيه عن عام 2020 كاملًا.

وأشارت المذكرة إلى اجتماع عقد 18 مايو الماضي مع ياسر زعزع العضو المنتدب لشركة المقاصة التابعة للبنك المركزي ناقش التعاون في مجال التوقيع الإلكتروني للتكامل مع الخدمات التي ستقدم لوزارة المالية، كما تمت مناقشة فصل النشاط في شركة منفصلة تساهم في رأسمالها مصر للمقاصة وشركة المقاصة التابعة للبنك المركزي لتوفير نفقات الحصول على ترخيص جديد، ووعد زعزع بمناقشة الأمر مع مجلس إدارة شركته والرد.

وبناء على ذلك قرر مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة في 5 يونيو الجاري الموافقة على تعديل القرار السابق بشأن توقف النشاط عرض الأمر على الجمعية العمومية للشركة، مع التوصية بفصل النشاط واستيفاء متطلبات الاستمرار بالتنسيق مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات –إيتيدا.