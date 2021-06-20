كليوباترا تبدأ محادثات لإقامة مشروعات إسكان وبنية تحتية بدول إفريقيا

بكر بهجت _ قال محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، إن الشركة تعمل من خلال جميع الأذرع التابعة لها وخاصة الذراع العقارية للتواجد بقوة في السوق الإفريقية، حيث بدأت المجموعة عبر شركة كليوباترا العقارية في محادثات بعدة دول إفريقية لبحث إمكانية الاستثمار بها في مشروعات سكنية وأخرى بالبنية التحتية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي إلى جانب التحركات التي تقوم بها المجموعة من خلال القطاع الصناعي.

وأضاف أبو العينين في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» إن دول شرق ووسط إفريقيا تمثل فرصًا واعدة أمام الشركات المصرية وخاصة في قطاعي الصناعة والعقارات، حيث تشهد تلك الدول نقلة كبيرة وتحتاج إلى المزيد من مشروعات البنية التحتية والإسكان، لافتًا إلى أن الشركة تسعى لحجز مكانة لها في مشروعات الإسكان التي يتم طرحها من قبل حكومات تلك الدول والتعرف على جميع الفرص المتاحة بها لدراستها بصورة متأنية ومن ثم اتخاذ قرار بشأنها.

50 % من صادرات السيراميك بالمجموعة موجهة للقارة السمراء

وأشار إلى أن مجموعة كليوباترا تعمل بصورة مستمرة على فتح أسواق جديدة أمام منتجاتها من السيراميك في دول القارة والتي تمثل النسبة الأكبر من صادراتها، موضحًا أن 28% من حجم إنتاج الشركة موجه للأسواق الخارجية، 50% منها لدول القارة السمراء.

ولفت أبو العينين إلى أن التوجه إلى الأسواق الخارجية يأتي بالتوازي مع مواصلة الشركة لخطتها الاستثمارية بالسوق الداخلية وذلك من خلال المشروعات العقارية التي تعمل عليها والتي حققت معدلات بيعية وإنشائية جيدة بها.

وأشار إلى أن الشركة تعمل حاليًا على المرحلة الثالثة من مشروع «أزميرالدا» الذي تقيمه في مدينة سيدي حنيش بالساحل الشمالي، واقتربت من افتتاح أول فنادق المشروع، لافتًا إلى أن المشروع تبلغ استثماراته 6 مليارات جنيه موزعة على الشق السكني، بخلاف الأجزاء الفندقية.

ويقام مشروع «أزميرالدا» على مساحة 250 فدانًا، ويضم منتجعًا سياحيًّا متكاملًا و3 فنادق، حيث انتهت الشركة من المرحلة الأولى نهاية العام الماضي، وتم التعاقد مع شركة JZMK الأمريكية لتتولى أعمال التصميمات، وذلك بعدما فازت في المسابقة التي تنافست فيها مع شركات من إنجلترا وإيطاليا وأمريكا والإمارات ومصر، لاستكمال مرحلة التطوير الشامل لإجمالي مساحة المشروع.

ولفت أبو العينين، إلى أن السوق المحلية تذخر بالعديد من الفرص الاستثمارية بعدة مناطق، وهو ما عملت الشركة على مدار السنوات الماضية على استغلاله، حيث تمتلك الشركة عدة مشروعات تتمثل في مشروع فيلات «كليوباترا سكوير» في 6 أكتوبر، و«كليوباترا بالاس» في مدينة الشروق، و«كليوباترا بلازا» في مدينة نصر، ومشروع «بلازا الإسكندرية»، مشيرا إلى أن حجم المبيعات في مختلف المشروعات التابعة للشركة تخطت نسبته 80%.

وأشار أبو العينين، إلى أن المحور الثاني الذي تركز عليه الشركة في السوق الخارجية هو التسويق، ضمن استراتيجية تصدير العقار، لافتًا إلى أن خطة الشركة ترتكز على تسويق المشروعات في مختلف دول العالم، وخاصة في السوقين الأوروبية والخليجية.

وفي تصريحات سابقة لجريدة «دوت الخليج» قال أبو العينين، إن هناك العديد من المبادرات والمشروعات غير التقليدية في بعض من الدول الإفريقية بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 100 مليون دولار، يجري العمل على التشاور بشأنها لإتاحتها أمام الشركات المصرية، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ستكون في نحو 14 دولة إفريقية منها إثيوبيا وكينيا وغانا وتنزانيا وجيبوتي وبعض الدول الإفريقية الأخرى، بعدة أنشطة.

ولفت أبو العينين، إلى تحسن أداء ومؤشرات الاقتصاد المصري بشكل عام، ومناخ الاستثمار بشكل خاص، موضحًا أن الاستثمار العالمي يتجه للقارة الإفريقية، خاصة أن إفريقيا تعد من أهم القارات في العالم، وأنها أصبحت سوقًا واعدة ويمكن للمنتج المصري أن يتواجد وبقوة.

ويرى أبو العينين، أن الفرص المتاحة للتجارة والاستثمار بين مصر والدول الإفريقية كبيرة وتضم مجالات مختلفة سواء زراعية وصناعية وتعدينية وسياحية، موضحًا أن إفريقيا مليئة بالخيرات والثروات وحان الوقت لتنميتها والإسراع فى تعزيز مواردها من خلال ضخ استثمارات بها، وإقامة مشاريع متعددة، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي هو الأنسب للاستثمار بها وفق العديد من التقارير الدولية.