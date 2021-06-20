المجتمعات العمرانية توافق على تخصيص 22 قطعة أرض في 12 مدينة جديدة لإقامة مشروعات متنوعة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 22 قطعة أرض بـ12 مدينة جديدة بأنشطة متنوعة، وذلك فى إطار جهود الهيئة لدفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة وتوفير العديد من فرص العمل من هذه المشروعات.

وتخصص هذه الأراضي لبناء مصانع، ومدارس، وجامعة خاصة، ومركز طبي وأنشطة سكنية وتجارية وإدارية.

وحضر الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد، عدد من الأعضاء والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور عاصم الجزار إنه تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بمساحة 1.95 فدان في القاهرة لإقامة مركز صيانة سيارات وأنشطة طبية وتجارية وإدارية، وفي العاشر من رمضان تم تخصيص قطعتي أرض بمساحة 3.99 فدان لإقامة مصنعين، وفي 6 أكتوبر تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 4 أفدنة لإقامة مدرسة، وفي الشيخ زايد تم تخصيص قطعتي أرض بمساحة 1.25 فدان لإقامة مركز صيانة وخدمة سيارات ونشاط تجاري، وفي مدينة بدر تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بمساحة 4.94 فدان لإقامة مدرستين، ونشاط تجاري إداري، وفي العبور تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بمساحة 3.94 فدان لإقامة أنشطة تجارية وإدارية وصناعية.

وأضاف وزير الإسكان: “في مدينة 15 مايو تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 21.15 فدان لإقامة جامعة خاصة، وفي دمياط الجديدة تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 693 م2 لإقامة نشاط سكني تجاري إداري، وفي أكتوبر الجديدة تم تخصيص قطعتي أرض بمساحة 5.72 فدان لإقامة مدرسة، ومصنع، وفي حدائق أكتوبر تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 2329 م2 لإقامة نشاط تجاري إداري”.

وتابع في مدينة ناصر الجديدة تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 406 م2، لإقامة نشاط تجاري، وفي مدينة سوهاج الجديدة تم تخصيص قطعتي أرض بمساحة 1416 م2 لإقامة نشاط تجاري وإداري.