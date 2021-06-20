مساهمو أسمنت سيناء يوافقون على استمرار النشاط وبيع حصة الأسمنت الأبيض

فهد حسين – وافق مساهمو شركة أسمنت سيناء بالأغلبية على بيع الأسهم المملوكة لشركة أسمنت سيناء في شركة سيناء للأسمنت الأبيض بورتلاند.

وأفادت أسمنت سيناء في بيان اليوم الأحد، بموافقة المساهمين على البيع بسعر لا يقل عن القيمة السوقية العادلة وفقا لتقييم أحد المكاتب المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفوض المساهمون العضو المنتدب تامر مجدي للتوقيع على كافة المستندات المطلوبة واتخاذ الإجراءات اللازمة بالنيابة عن الشركة.

ووافق مساهمو أسمنت سيناء في عموميتهم غير العادية التي انعقدت يوم 17 يونيو الجاري، على استمرارية نشاط الشركة على الرغم من تجاوز خسائرها أكثر من نصف قيمة حقوق المساهمين.

كان صافي الخسائر المجمعة لشركة أسمنت سيناء عن العام الماضي، قد صعد إلى 560.267 مليون جنيه، مقابل 446.124 مليون جنيه العام المقارن 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

كما واصلت الشركة خسائرها بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مسجلة 147.97 مليون جنيه، بزيادة 40% على أساس سنوي، من 105.81 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت الشركة في بيانها، إلى موافقة المساهمين على تغيير المقر الرئيسي للشركة، وتعديل المادة 4 من النظام الأساسي وكذلك تعديل المادة 21.

وأضافت أن المساهمون وافقوا على زيادة رأس المال المرخص به من مليار جنيه إلى ملياري جنيه لاستيعاب زيادة رأس المال المصدر وكذلك أي زيادات مستقبلية.

كما وافق مساهمو أسمنت سيناء على زيادة رأس المال المصدر من 680.58 مليون جنيه إلى 1.33 مليار جنيه بموجب زيادة قدرها 650 مليون جنيه موزعة على عدد أسهم قدره 65007424 سهما بقيمة اسمية 10 جنيها للسهم، كما أسفر عنه الاكتتاب العام لقدامى المساهمين خلال الفترة من 25 مارس 2018 وحتى 23 أبريل 2018.

وأقر المساهمون تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.