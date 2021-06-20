مصر الجديدة للإسكان تتعاقد مع تنمية الصادرات على حق حوالة مالية بقيمة 329 مليون جنيه

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فهد حسين – أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن توقيعها عقد حوالة حق مالية مع البنك المصري لتنمية الصادرات بقيمة إسمية لإجمالي المديونية قدرها 329.07 مليون جنيه.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد، بأن القيمة الحالية لإجمالي المديونية في 17 يونيو الجاري قدرها 283.86 مليون جنيه مصري.
وأضافت الشركة أن توقيع حوالة الحق جاء في ضوء الخطة الاستراتيجية المعلنة أول أبريل الماضي.
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