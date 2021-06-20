مال وأعمال

عاجل.. كومباس كابيتال تشعل المنافسة على الإسكندرية الوطنية للاستثمارات بعرض 5.72 جنيه للسهم

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فهد حسين – أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إيداع مشروع عرض شراء إجباري منافس من شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية للاستحواذ على أسهم رأس مال شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية حتى 100% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.

وأفادت الهيئة في بيان اليوم، بأن العرض المقدم من كومباس كابيتال بسعر نقدي يبلغ 5.72 جنيها للسهم الواحد من أسهم الإسكندرية الوطنية، وبحد أدنى للتنفيذ 51% من أسهم رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض.

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وأشارت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه يجري حاليا دراسة العرض المقدم من كومباس كابيتال.

وكانت الرقابة المالية، قد أعلنت الخميس الماضي، عن إيداع مشروع عرض شراء اجباري مقدم من شركة تايكون القابضة للاستثمارات المالية للاستحواذ على أسهم رأس مال شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية وذلك حتى عدد4702500 سهم بنسبة 90% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.

وأضافت الرقابة المالية، أن السعر النقدي في العرض المقدم 5.6 جنيه للسهم وبحد أدنى تنفيذ 51% من أسهم رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض وذلك وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، منوهت بأنها تدرس العرض حاليا.

واعتمدت الرقابة المالية في وقت سابق، إعلان عرض الشراء المقدم من شركة زيتا للاستثمار المحدودة (الإمارات) للاستحواذ على90% من أسهم رأس مال شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بتاريخ 9 يونيو الجاري.

وبلغ السعر المقدم في عرض زيتا الإماراتية 5.48 جنيه للسهم، ويسري لمدة 10 أيام عمل تبدأ من جلسة تداول 15 يونيو وحتى نهاية جلسة تداول 28 يونيو 2020، على أن يتم التنفيذ بالبورصة خلال الخمسة أيام عمل التالية لانتهاء فترة سريان العرض.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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