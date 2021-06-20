عاجل.. كومباس كابيتال تشعل المنافسة على الإسكندرية الوطنية للاستثمارات بعرض 5.72 جنيه للسهم

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فهد حسين – أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إيداع مشروع عرض شراء إجباري منافس من شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية للاستحواذ على أسهم رأس مال شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية حتى 100% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.
وأفادت الهيئة في بيان اليوم، بأن العرض المقدم من كومباس كابيتال بسعر نقدي يبلغ 5.72 جنيها للسهم الواحد من أسهم الإسكندرية الوطنية، وبحد أدنى للتنفيذ 51% من أسهم رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض.
وأشارت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه يجري حاليا دراسة العرض المقدم من كومباس كابيتال.
وكانت الرقابة المالية، قد أعلنت الخميس الماضي، عن إيداع مشروع عرض شراء اجباري مقدم من شركة تايكون القابضة للاستثمارات المالية للاستحواذ على أسهم رأس مال شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية وذلك حتى عدد4702500 سهم بنسبة 90% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.
وأضافت الرقابة المالية، أن السعر النقدي في العرض المقدم 5.6 جنيه للسهم وبحد أدنى تنفيذ 51% من أسهم رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض وذلك وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، منوهت بأنها تدرس العرض حاليا.
واعتمدت الرقابة المالية في وقت سابق، إعلان عرض الشراء المقدم من شركة زيتا للاستثمار المحدودة (الإمارات) للاستحواذ على90% من أسهم رأس مال شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بتاريخ 9 يونيو الجاري.
وبلغ السعر المقدم في عرض زيتا الإماراتية 5.48 جنيه للسهم، ويسري لمدة 10 أيام عمل تبدأ من جلسة تداول 15 يونيو وحتى نهاية جلسة تداول 28 يونيو 2020، على أن يتم التنفيذ بالبورصة خلال الخمسة أيام عمل التالية لانتهاء فترة سريان العرض.
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