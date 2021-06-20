سبأ الدولية للأدوية توقف إجراءات تصنيع مستحضر لعلاج كورونا لعدم الجدوى الاقتصادية

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فهد حسين – أفصحت شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، عن قرارها الصادر أمس السبت، بايقاف السير في إجراءات تصنيع مستحضر علاج فيروس كورونا Favipitavir.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد، أن قرارها جاء بسبب عدم الجدوى الاقتصادية من انتاج المستحضر.
كانت سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية قد سجلت صافي ربح بلغ 15.14 مليون جنيه في العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 8.58 مليون جنيه خلال العام السابق له.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 49.75 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 67.33 مليون جنيه خلال 2019.
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