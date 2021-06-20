السلع التموينية تطرح مناقصة لتوريد 4000 طن زيت خام لصالح القابضة للصناعات الغذائية

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أعلنت هيئة السلع التموينية عن مناقصة محدودة رقم 3 لسنة 2022/2021 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأضافت أن الكميات التي سيتم توريدها ستكون بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، و1000 طن زيت عباد، على أن يتم التسليم خلال الفترة من5 إلى 30 سبتمبر المقبل.
وأشارت إلى أنه سيتم عقد جلسة لفض المظاريف بعد غد الثلاثاء، لافتة إلى أن كراسة الشروط متاحة بالهيئة.
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