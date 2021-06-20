طارق الملا: 820 مليون دولار فائض بالميزان التجاري البترولي بنهاية يونيو

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CNBC عربية – كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن وصول حجم صادرات البلاد من الغاز الطبيعي إلى ما يتراوح بين 800 مليون إلى مليار قدم مكعب يوميا في الوقت الحالي.
وأضاف الملا، في لقاء مع CNBC عربية، أن الميزان التجاري البترولي لمصر موجب وبه فائض في حدود 820 مليون دولار بنهاية يونيو الجاري.
وأوضح الوزير، أنه قد تم احتساب سعر برميل النفط في موازنة العام المالي 2021 /2022 عند 65 دولار للبرميل، متوقعا هدوء تذبذبات أسعار النفط عالميا في الربع الأخير من العام الحالي.
وعلى صعيد آخر، أفصح طارق الملا، عن استعداد وزارة البترول والثروة المعدنية، لطرح حصة من شركة “إنبي” في البورصة المصرية وتنتظر قرار اللجنة الوزارية العليا ومدير الطرح بشأن التوقيت الأنسب.
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