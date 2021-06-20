ملف.. المطورون والمقاولون يستعرضون فرص الاستثمار بالأسواق الخارجية

بكر بهجت _ مع تنامي الدور الذي يقوم به القطاع العقاري في مصر، وتسارع وتيرة حركة البناء والتشييد خلال السنوات الماضية، اكتسبت شركات التطوير والمقاولات العديد من الخبرات التي تؤهلها للتفكير في إمكانية التوجه للأسواق الخارجية، والاستثمار بها على غرار عدة تجارب ناجحة لشركات مثل المقاولون العرب وحسن علام، وأوراسكوم، وغيرها من الشركات المصرية التي نجحت في التواجد بعدة أسواق.

جريدة «دوت الخليج» تناقش مع العاملين بقطاعي العقارات والمقاولات الفرص الاستثمارية المتاحة في الخارج والدول التي من الممكن أن تتاح بها تلك الفرص والتي تستطيع الشركات المصرية المنافسة بها. أكد المشاركون أن هناك نية للتوجه إلى الخارج واستكشاف الفرص لاقتناصها في الوقت المناسب، مشيرين إلى أن السوق الداخلية لا تزال تستحوذ على الاهتمام الأول للشركات، ولكن البحث عن فرص خارجية يأتي أيضًا ضمن استراتيجيات تنويع المحفظة الاستثمارية.

وأشاروا إلى أن الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر وفتح الحكومة الباب أمام شركات القطاع الخاص للاستثمار في مختلف المدن الجديدة التي أطلقتها زاد من معدلات النمو ودفع الشركات لضخ المزيد من الاستثمارات بمختلف الأنشطة المرتبطة بالقطاع مثل المباني التجارية والإدارية والمشروعات الطبية وأيضًا الرياضية، موضحين أن الشركات ركزت على تنويع محافظها الاستثمارية سواء بنوعية المشروعات أو المناطق التي تعمل بها، وهو ما يجعل التوجه إلى الخارج أمرًا ممكنًا وإن كان في مرحلة لاحقة.

وساهمت شركة المقاولون العرب على مدار السنوات الماضية في فتح الباب أمام الشركات المصرية للعمل في الأسواق الخارجية، وخاصة في إفريقيا، حيث اقتربت قيمة الأعمال التي نفذتها المقاولون العرب في الخارج من نحو 3.5 مليارات جنيه، خلال العام المالي المنصرم، ودخلت الشركة في منافسة على مشروعات للكباري والبنية التحتية في كينيا وأوغندا، وتنزانيا، بقيمة تقترب من 250 مليون دولار، وأخرى لمحطات الكهرباء في تنزانيا وإريتريا وأيضًا في الأردن بقيمة نحو 400 مليون دولار.

كما نجحت شركة حسن علام القابضة، في بلوغ إجمالي حجم أعمالها خارج مصر نحو 18 مليار جنيه، في 7 دول إفريقية، ودخلت الشركة في مفاوضات لتنفيذ محطة كهرباء بدولة العراق بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ميجا وات، كما تسعى لاقتناص تنفيذ محطة كهرباء أخرى بمدينة بني غازي في ليبيا.

وبالنسبة لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، فإنها تمتلك محفظة أراضٍ بمساحة تصل إلى نحو 100 مليون متر مربع موزعة على 7 دول، قامت بتنمية نحو 50% منها، حيث تتمثل تلك الدول في مصر، والإمارات، وعمان، والمغرب، ومونتينجرو، وسويسرا، والمملكة المتحدة، وتدير المجموعة 33 فندقًا بسعة 7198 غرفة.

كليوباترا تبدأ محادثات لإقامة مشروعات إسكان وبنية تحتية بدول إفريقيا

طارق شكري: فرص واعدة بمشروعات إعادة الإعمار والمرافق بالدول المجاورة

محمد سامي سعد: 5 دول على بوصلة مقاولي التشييد والبناء ضمن خطط إعادة الإعمار