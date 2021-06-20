وزير المالية:نستهدف رفع كفاءة الأداء المالي عبر توسيع استخدام الحلول التكنولوجية

دوت الخليج – التقى تيرى هي – الرئيس الإقليمي لشركة «هواوي» بشمال أفريقيا، وزير المالية – الدكتور محمد معيط، بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش – نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وهالة عرندة – نائب رئيس شركة «هواوى مصر» للعلاقات الحكومية.

وأكد الحاضرون خلال اللقاء، على الاستمرار في تطبيق خطة الدولة للتحول الرقمي في قطاع المالية بالتزامن مع الانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية»، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية؛ على النحو الذي يُسهم في إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام، بما يتسق مع جهود تعظيم القدرات الرقمية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا في التحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة.

وقال الدكتور محمد معيط: “أننا ماضون فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية، ونستهدف رفع كفاءة الأداء المالي من خلال التوسع في استخدام «الحلول التكنولوجية»؛ بالتعاون مع العديد من الشركاء.

وأضاف الدكتور معيط، أن الحكومة حريصة على تطوير الصناعات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ باعتباره أحد روافد التنمية الاقتصادية، لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز المستثمرين، وتستهدف خلال المرحلة المقبلة التوسع فى تقديم خدمات مميكنة للمواطنين؛ تيسيرًا عليهم، وترسيخًا للشفافية والحيادية وتكافؤ الفرص بين جميع متلقى الخدمات الحكومية.

وأشار وزير المالية إلى تعاون كل الأجهزة الحكومية من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات؛ تنفيذًا لرؤية مصر2030.

وأضاف: أننا مستمرون في دمج تكنولوجيا المعلومات بنظم العمل بمختلف مصالح وقطاعات وزارة المالية؛ بهدف الارتقاء بمستوى الأداء، على النحو الذى يساعد في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، مشيدا بالتعاون مع شركة هواوي لتحقيق تلك الأهداف.

بدوره، قال تيري هى – الرئيس الإقليمي لشركة «هواوي» بشمال أفريقيا: “إننا مهتمون بتطوير مجالات عملنا فى مصر.”

وأشاد الرئيس الإقليمي لشركة «هواوي» بشمال أفريقيا، بما تحققه مصر من إنجازات غير مسبوقة بشتى المجالات فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات، طفرة فى مشروعات التحول الرقمى، وتزايد الاعتماد على تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعى بمختلف قطاعات الحكومة.