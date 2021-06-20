مال وأعمال

بيتا إيجيبت تبدأ تسليم المرحلة الأولى من مشروعها في مستقبل سيتي

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بكر بهجت _ أعلنت شركة “بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية” بدء تسليم المرحلة الأولى بمشروع “بيتا جرينز نيو كايرو” الذي تقيمه بمدينة مستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة.

وقال المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة الشركة، في بيان، إن الشركة حرصت على تكثيف الأعمال بمشروع “بيتا جرينز نيو كايرو” حتى في ظل التحديات الصعبة التى شهدها القطاع العقاري نتيجة انتشار جائحة كورونا واستطاعت انجاز الوحدات فى وقت قياسى للوفاء بالالتزامات واتاحة وحدات جاهزة للتسليم الفوري.

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ولفت إلى أن الشركة أدركت من خلال الدراسات التى أعدتها على السوق ومتطلبات العملاء فى المرحلة الحالية أن إتاحة وحدات جاهزة وقابلة للتسليم الفورى هو الاستثمار الأمثل والمطلوب في المرحلة الحالية.

وأشار الى ان الشركة قامت ببناء جميع الوحدات المباعة بالمشروع فى إطار الالتزام مع العملاء والحرص على التسليم قبل الموعد.

ويقع مشروع ” بيتا جرينز نيو كايرو ” بمدينة مستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة على مساحة إجمالية 25 فدان ، ويضم 672 شقة و62 فيلا ، ويوفر المشروع نماذج مساحات متنوعة لتلبية احتياجات العملاء تبدأ من 90 الى 235 متر ويبلغ إجمالى استثمارات المشروع مليار جنيه.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة بيتا ايجيبت أن المرحلة الأولى من المشروع تضم 292 وحدة، والثانية 250 وحدة والثالثة 188 وحدة.

ولفت إلى أن إجمالى المبيعات التعاقدية المستهدفة من الوحدات المتبقية بالمشروع مليار جنيه، وبالنسبة للإنشاءات تم الانتهاء من 70 % من اجمالى المشروع ومؤخراً تم الانتهاء من مرحلة الفيلات والبدء فى أعمال الزراعة والتشجير للأماكن العامة.

وكشف المهندس علاء فكري عن عزم شركة بيتا إيجيبت فى المرحلة الحالية التوسع بتنفيذ مشروع جديد بغرب القاهرة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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