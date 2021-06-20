نور الصالحية الكويتية ترفع حصتها في عقار للاستثمارات إلى 48.07%

دوت الخليج – أفصحت شركة نور الصالحية العقارية، المدرجة في بورصة الكويت، عن إتمام صفقة متفق عليها بتاريخ 16 يونيو الجاري في بورصة الكويت لتصبح ملكية الشركة 48.07% في أسهم شركة عقار للاستثمارات العقارية.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد، أنها ستقدم عرض استحواذ إلزامي على كامل أسهم “عقار” وفقاً لأحكام وإجراءات تنفيذ عمليات الاستحواذ الإلزامي الواردة في الكتاب التاسع “الاندماج والاستحواذ” من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتها.

كانت “نور الصالحية” تمتلك أكبر حصة في رأسمال “عقار” والتي تصل 27.6%، قبل السير في عملية الاستحواذ المزمعة، بقيمة إجمالية بلغت 2.877 مليون دينار، عبر شراء 47.954 مليون سهم تقريباً، بسعر 60 فلساً للسهم، من شركة بيان الوطنية العقارية.