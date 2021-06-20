إعمار مصر توقع عقود مقاولات بقيمة 1.4 مليار جنيه مع 5 شركات بمشروع كايرو جيت

بكر بهجت _ تعاقدت شركة إعمار مصر مع 5 شركات مقاولات للبدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع كايرو جيت الذي تقيمه في مدينة الشيخ زايد.

وقالت الشركة في بيان، إن الشركات الخمسة هي “الخرافي” التي ستنفذ البنية التحتية الأساسية للمشروع بالكامل، و”درة “لتنفيذ البنية التحتية والأعمال الانشائية لنحو 117 ڤيلا بمنطقة إيلان، و”كونكريت بلس” لتنفيذ 107 ڤيلا بمنطقة إيدن، و”جاما” لتنفيذ 329 شقة في 7 مبان بمنطقة جراند رزيدنسز ، وشركة “ليدز للمقاولات العمومية ” لتنفيذ نماذج من الڤيلات.

وأشارت إلى أن القيمة الإجمالية للعقود المبرمة لأعمال البنية التحتية والإنشاءات بالمرحلة الأولى للمشروع تبلغ ما يقرب من 1.4 مليار جنيه.

وقال محمد علي العبار مؤسس شركة إعمار العقارية: “استطاعت شركة إعمار مصر منذ دخولها السوق المصري منذ أكثر من 15 عاماً أن تقدم نموذج متميز للمجتمعات والمشروعات السكنية، ونجحت أن تشمل مشروعاتها محفظة أراضي تزيد عن 17.4 مليون متر مربع، موزعة على خمسة مواقع متميزة استراتيجياً في شرق، وغرب، ووسط القاهرة، وكذلك في الساحل الشمالي، وحجم استثمارات وصل إلى 200 مليار جنيه”.

وأضاف العبار أن مشروع كايرو جيت أول مشروعات إعمار مصر في غرب القاهرة، ويقع على مساحة 133 فدان في قلب الشيخ زايد باستثمارات تصل إلى 11.5 مليار جنيه ويضم إلى جانب مجموعة من الڤيلات، والوحدات السكنية، والشقق الفندقية، منطقة أعمال، ومناطق تجارية، وخدمات متكاملة.