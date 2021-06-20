ملف.. البرنامج الجديد لرد الأعباء خطوة في طريق مضاعفة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار

فهد حسين _ في خطوة نحو الوصول بقيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى 100 مليار دولار، اعتمد مجلس الوزراء الأسبوع الماضي البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية ليبدأ تطبيقه خلال أسبوعين ويستمر لثلاث سنوات، ليوسع الدعم المقدم للمصدرين ويضم قطاعات تصديرية لأول مرة بهدف تعميق الصناعة المحلية وتعزيز نفاذ المنتج المصري للأسواق الخارجية.

وكشفت وزارة التجارة والصناعة، أبرز ملامح البرنامج والذي يتضمن مساندة قطاع السيارات لمدة 7 سنوات، وضم صناعة الدواء إلى القطاعات المستفيدة، فضلًا عن مساندة صادرات السيراميك.

ولم يكتف البرنامج بتلك التيسيرات، ليمتد إلى مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع منح حوافز كبيرة للمصدرين تشمل 50% مساندة إضافية للصادرات الموجهة إلى السوق الإفريقية، و80% للشحن إلى القارة السمراء.

ومنح البرنامج الجديد 2% نسبة مساهمة إضافية للصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية، فضلًا عن 50% كنسبة إضافية على المساندة الأساسية لأسواق روسيا والصين ودول CIS وأستراليا ونيوزيلندا.

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