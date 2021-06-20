راية فودز تسعى لاحتلال صدارة مصدري المجمدات بحلول 2023

إسلام فضل _ كشف عمر عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لشركة راية فودز، إحدى شركات مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، في حوار مع جريدة «دوت الخليج» عن أبرز محاور خطة الشركة التوسعية بالسوقين المحلية والعالمية خلال الفترة المقبلة، والتي تسعى من خلالها الشركة لاقتناص صدراة قائمة الشركات المصدرة بمجال الخضروات والفاكهة المجمدة بحلول عام 2023، وذلك بعد نجاحها في احتلال المركز الثاني بنهاية العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة راية فودز، إن صادرات الشركة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بلغت 10 آلاف طن بقيمة 175 مليون جنيه، لافتًا إلى نجاح الشركة في فتح أسواق جديدة وبدء إجراء تعاقدات وشراكات بها، منها تركيا واليابان.

وأوضح أن شركته تستهدف إجراء توسعات جديدة لدخول مجالات أخرى بالصناعات الغذائية إلى جانب صناعة المجمدات التي حققت بها نجاحات كبيرة على صعيد التصدير، وتسعى حاليًا للتركيز على اقتناص حصة جيدة من السوق المحلية فيها.

نستهدف زيادة صادراتنا خلال النصف الثاني إلى 15 ألف طن بقيمة 250 مليون جنيه

أضاف عبد العزيز في حواره مع جريدة «دوت الخليج»، أن الشركة تخطط لزيادة صادراتها خلال النصف الثاني من العام الجاري لتبلغ نحو 15 ألف طن بقيمة تصل إلى 250 مليون جنيه.

الولايات المتحدة الأمريكية تستحوذ على 40% من صادراتنا في 2021

وقال إن أكبر الدول التي تُصدّر لها راية فودز منتجاتها هي الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وألمانيا، والسعودية، وروسيا، من بين أكثر من 40 دولة حول العالم.

وأشار الرئيس التنفيذي لراية فودز، إلى أن نسبة صادرات الشركة للولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو 2021 بلغت نحو 40%، بينما بلغت حصة الصين نحو 20%، وألمانيا نحو 20%، والسوق الخليجية 15%.

وأوضح عبد العزيز، أن الشركة بدأت خلال العام الجاري التركيز على السوق المحلية بطرح العديد من منتجات راية فودز، لافتًا إلى أن أنشطة الشركة الأساسية تركّز حتى الآن على التصدير بنسبة تزيد على 90%.

نجحنا في اختراق أسواق جديدة في تركيا واليابان العام الجاري

وذكر الرئيس التنفيذي، أن الشركة اعتبارًا من بداية عام 2021 ضمت تركيا واليابان إلى الأسواق المستورِدة لمنتجاتها، مشيرًا إلى أن راية فودز تعمل حاليًا على التوسع في السوق الخليجية وتحديدًا في عمان والبحرين، مضيفًا أنه يجري في الوقت الراهن دراسة عدد من عقود التصدير إلى هذين البلدين مع أكثر من عميل.

توسعات جديدة وخطط لرفع الطاقة الإنتاجية خلال 2022

توسعات جديدة بمصنع الشركة بقيمة 10 ملايين جنيه لزيادة الطاقة الإنتاجية

أشار عبد العزيز، إلى أن الشركة تستهدف توسعات جديدة في مصنعها بدايةً من النصف الثاني من 2021 بقيمة 10 ملايين جنيه، لزيادة الطاقة الإنتاجية بنحو 10 آلاف طن سنويًّا، وذلك من خلال تعزيز عمليات الإنتاج بأحدث المعدات فضلًا عن زيادة مساحة المصنع.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة راية فودز، أن الشركة ضخت استثمارات منذ بداية عملها في 2017 وحتى نهاية مايو الجاري بقيمة بلغت نحو 350 مليون جنيه، وتستهدف الوصول بها إلى أكثر من 400 مليون جنيه بنهاية 2021.

وبدأت راية فودز عملها في 2017 بعدما استحوذت على مصنع الاتحاد الدولي للصناعات الغذائية المتكاملة الذي كان يعمل في السوق منذ عام 2006.

راية فودز تخطط لزيادة رأسمالها بنسبة 20% العام المقبل

وتابع عبد العزيز، أن الشركة تخطط لزيادة رأسمالها بنسبة 20% خلال عام 2022 لتمويل توسعاتها، ويبلغ رأسمالها حاليًا 150 مليون جنيه.

وكشف الرئيس التنفيذي، عن دراسة الشركة الدخول في صناعات غذائية أخرى إلى جانب صناعة المجمدات، كما تخطط لزيادة طاقة عمل مصنعها، فضلًا عن بحث خطط تأسيس مصنع جديد بما يتماشى مع خطة الشركة التوسعية ولتلبية احتياجات الشركاء.

راية أجرو… ضخ استثمارات خلال المرحلة الأولى بقيمة 150 مليون جنيه

وقال عمر عبد العزيز، إن مجموعة راية قامت بتأسيس شركة راية أجرو برأسمال 5 ملايين جنيه خلال شهر مايو الماضي، للعمل في مجال الاستصلاح الزراعي بهدف توريد المواد الخام للمصنع وتصدير الخضروات والفاكهة الطازجة.

وأضاف أن راية أجرو استأجرت أرضًا زراعية بالقرب من مصنع راية بمساحة 200 فدان بعقدٍ طويل الأجل لمدة 3 سنوات يُجدد تلقائيًّا كمرحلة أولى، وتابع: «نخطط للتوسع حتى 500 فدان بحلول عام 2023».

وأشار إلى أن الشركة ستضخ استثمارات خلال المرحلة الأولى بقيمة 150 مليون جنيه -حسب التقديرات الأولية- في توسعاتها على مستوى الأراضي الزراعية، لتغطية احتياجات العمل من المعدات الزراعية، وشبكات المياه، والمهندسين، كما عززت الشركة فريق عملها بخبراء لإدارة هذا المشروع.

الشركة تخطط لضخ استثمارات بقيمة 400 مليون جنيه في الاستصلاح الزراعي

وأوضح أن الشركة تخطط لضخ استثمارات في المشروع بقيمة تتجاوز 400 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة تخطط أيضًا لزيادة رأسمال راية أجرو خلال العام المقبل بعد إثبات حضورها في السوق المصرية.

تغيرات على مستوى الأسواق خلال أزمة كورونا

وأشار عبد العزيز، إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد في بدايتها أثرت على السوق الخليجية بشكل كبير، لا سيما المملكة العربية السعودية، وهي من بين أكبر مستوردي الفاكهة والخضروات بالنسبة للشركة.

وأوضح أن نشاط الاستيراد في السوق الأوروبية ليس مُرتفعًا على النحو المعتاد في الوقت الراهن، وذلك لأن البلدان الأوروبية استوردت بالفعل كميات كبيرة من السلع والأغذية خلال العام الماضي تحسبًا لتكرار عمليات الإغلاق في أي وقت وحرصًا منهم على تأمين مخزون استراتيجي من الغذاء، أما عن التصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية والصين فهو مستمر على نحو جيد، مضيفًا أن السوق الخليجية ما زالت متأثرة بأزمة فيروس كورونا حتى الآن.

وأضاف عبد العزيز، أن الشركة واجهت بعض المشكلات في السوق الخليجية في بداية أزمة فيروس كورونا، لا سيما تعثر بعض العملاء في السداد مؤقتًا نتيجة إغلاق المطاعم، فضلًا عن ارتفاع تكاليف الشحن، ومواد التعبئة، والتغليف، موضحًا أن شركة راية فودز عقدت شراكات جديدة بهذا الصدد للتعامل مع المشكلة.

توسعات وشراكات جديدة بالسوق الأمريكية

ذكر عبد العزيز، أن الشركة نجحت خلال العامين الماضيين في عقد صفقات مع عملاء بارزين بالولايات المتحدة الأمريكية لتصدير جميع منتجات راية فودز، مثل الفراولة، والبروكلي، والفاصوليا.

وأضاف أنه في مستهل العام الجاري، تعاقدت راية فودز مع إحدى الشركات الأمريكية لتصدير منتجاتها من السبانخ بمواصفات خاصة، كما تعاقدت الشركة خلال الفترة الحالية مع عدد من العملاء لتصدير الجزر.

كما أوضح أن الشركة تسعي حاليًا لتصدير منتجات بجودة عالية بأسعار تنافسية للسوق الروسي.

وجدير بالذكر أن الفراولة تعتبر من أهم منتجات راية فودز، حيث تمثل 60% من مبيعات الشركة الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري وتمثل منتجات البامية، الملوخية، البروكلي، والفاصوليا الخضراء أغلبية المنتجات المتبقية.

وقال عبد العزيز، إن راية فودز تمكنت من تحقيق المرتبة الثانية بين المصدّرين خلال العام الماضي، وتستهدف بلوغ المركز الأول بحلول عام 2023.