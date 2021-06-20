المجتمعات العمرانية تسند تسويق الحي اللاتيني بمدينة العلمين للشركة السعودية المصرية

بكر بهجت _ وقعت هيئة المجتمعات العمرانية بروتوكول تعاون مع الشركة السعودية المصرية للتعمير، لتتولى من خلاله الشركة تسويق مشروع الحي اللاتيني التابع للهيئة بمدينة العلمين الجديدة.

وقال المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، في بيان، إن هذا التعاون بمثابة شراكة استراتيجية تتوج النجاحات السابقة مع هيئة المجتمعات العمرانية، والتي ظهرت بوضوح في مشروع صواري بالإسكندرية الذي بلغت قيمته البيعية 6.5 مليار جنيه.

وصرح الطاهر بأنه تم فتح باب الحجز في المرحلة الأولى من المشروع، والتي من المتوقع تسليمها عام 2023، مشيراً إلى أن المبيعات المستهدفة للمشروع تبلغ 2 مليار جنيه خلال 2021.

وأضاف أن القيمة الاستثمارية للمشروع تعد الأفضل في ظل ما يوفره المشروع من فرص اقتصادية جذابة تتمتع بالاستدامة، وجودة الحياة، مع مراعاة تحقيق التوزيع المثالي للأنشطة.

وأشار الطاهر، إلى الأهمية الكبرى لمشروع “الحي اللاتيني” في تصدير العقار ودعم الاقتصاد الوطني، موضحاً أن هناك حالة من الاقبال الكبير على الشراء فى المشروع سواء من المصريين أو الأشقاء العرب والأجانب، نظرا لما تتمتع به هيئة المجتمعات العمرانية من مصداقية كبيرة لدي المستهلك.