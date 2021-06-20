مال وأعمال

الفطيم تبيع 17 ألف متر مربع بمشروع كايرو فيستيفال سيتي للمستثمر السعودي سعد العتيبي

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

وقعت مجموعة الفطيم العقارية، إحدى شركات مجموعة الفطيم، عقد شراكة مع المستثمر السعودي الشيخ سعد العتيبي، عضو مجلس الشورى السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة أنساب، العاملة في مشاريع البنية التحتية وشبكات الطرق الحديثة بالمملكة العربية السعودية.

ويتضمن العقد وفق بيان المجموعة، بيع 16821 متر مربع بمشروع كايرو فيستيفال سيتي للعتيبي، ممثلا في مبنى يقام على مساحة 6155 متر مربع.

CSR_2021

وقال المهندس أشرف عز الدين– العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية، إن المبنى المباع يطل الطريق الدائري، ويتوسط المنطقة الإدارية بمشروع كايرو فستيفال سيتي.

ومن جانبه، قال الشيخ سعد العتيبي، إن اختيار الشركة وقع على مشروع كايرو فستيفال سيتي لشراء المقر الجديد الذي ستنطلق منه الأعمال المستقبلية للمجموعة.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفطيم تبيع 17 ألف متر مربع بمشروع كايرو فيستيفال سيتي للمستثمر السعودي سعد العتيبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا