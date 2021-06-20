الفطيم تبيع 17 ألف متر مربع بمشروع كايرو فيستيفال سيتي للمستثمر السعودي سعد العتيبي

وقعت مجموعة الفطيم العقارية، إحدى شركات مجموعة الفطيم، عقد شراكة مع المستثمر السعودي الشيخ سعد العتيبي، عضو مجلس الشورى السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة أنساب، العاملة في مشاريع البنية التحتية وشبكات الطرق الحديثة بالمملكة العربية السعودية.

ويتضمن العقد وفق بيان المجموعة، بيع 16821 متر مربع بمشروع كايرو فيستيفال سيتي للعتيبي، ممثلا في مبنى يقام على مساحة 6155 متر مربع.

وقال المهندس أشرف عز الدين– العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية، إن المبنى المباع يطل الطريق الدائري، ويتوسط المنطقة الإدارية بمشروع كايرو فستيفال سيتي.

ومن جانبه، قال الشيخ سعد العتيبي، إن اختيار الشركة وقع على مشروع كايرو فستيفال سيتي لشراء المقر الجديد الذي ستنطلق منه الأعمال المستقبلية للمجموعة.