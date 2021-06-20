عماد حلمي: الربع الثالث محطة إطلاق موديلات فيات

شاهندة إبراهيم _ قال عماد حلمي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة داينامكس للتوزيع، وكلاء فيات وفيات بروفيشنال التجارية وألفا روميو في السوق المحلية، إنه من المستهدف تقديم موديلات 2022 في الربع الثالث أو الرابع على أقصى تقدير من العام الجاري.

وأوضح حلمي في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أن الصانع الإيطالي لم يبدأ في إنتاج موديلات السنة الجديدة، لافتًا إلى أن الوكيل المحلي لا يمتلك ردًّا مؤكدًا حتى الآن حول موعد التصنيع، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن المُصنع الأم يقوم بإبلاغ وكلائه قبل هذه العمليات بمدة زمنية تقريبية ما بين شهر إلى شهر ونصف.

وتابع: الوكلاء المحليون لا يمتلكون معلومة مؤكدة حول موعد تصنيع موديل العام القادم بعد مرور هذه الفترة السابق ذكرها، لافتًا إلى أن المعطيات تُشير إلى أن طرح الطرازات الجديدة في السوق المصرية سيكون بنهاية الربع الثالث أو بداية الربع الرابع.

وفي سياق آخر، حول مدى تأثر أعمال الشركة في السوق المصرية بأزمة نقص الرقائق الإلكترونية الداخلة في عمليات الإنتاج ومشكلات الشحن على مستوى العالم، أوضح أن مصانع السيارات أغلقت لمدة 15 يومًا في الخارج، فضلًا عن تعليق عمل منتجين آخرين لنحو 21 يومًا، وهو ما أثر بشكل بالغ على حجم الشحنات الاستيرادية وضعف المعروض.

وبيّن أن فيات العالمية قادرة نوعًا ما على السيطرة والتعامل مع أزمة نقص الرقائق الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الكميات التي تتأثر بهذا الموضوع صغيرة، وتكهن بأن تُحل هذه المشكلة بشكل نهائي في نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر.

وأفاد بأن درجة تأثير هذه الأزمة مختلفة من مصنع إلى آخر، بل إن هناك منتجين لم يظهروا أي تضرر.

وأضاف: الرقائق الإلكترونية تدخل في تصنيع أجزاء كثيرة في السيارة، وعند إيجاد تأثيرات جوهرية يضطر الصانع العالمي لإرجاء العمليات الإنتاجية لحين انتظام وتوافر المكونات الداخلة في الإنتاج ومن ثم تقديمها بالمواصفات المعتمدة.

واعتبر أن قلة الإنتاج العالمي وضعف الشحنات الواردة للسوق المحلية سبب رئيس في الاستفحال الصارخ لظاهرة الأوفر برايس في الوقت الراهن، مضيفًا أن شركته تعمل وفق نظام موحد وهو الحجز ومن ثم الاستلام بعد 90 إلى 105 أيام، بناءً على تطورات الأوضاع خارجيًّا من تعطل الإنتاج إلى معوقات الشحن، بجانب العجز الواقع في سلاسل الإمدادات والمتسببة في تآخر التسليمات.

المعروف أن ظاهرة الأوفر برايس هي البيع بسعر أعلى من السعر الرسمي المعلن من الوكيل المحلي، والذي يقره كل من الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري وعدم الانتظار في الحجوزات الممتدة.

وأكد حلمي في تصريحاته لجريدة دوت الخليج، حرص شركته على الالتزام مع عملائها بنظامها الموحد للحجز والاستلام خلال فترة مقررة مسبقًا وبسعر تقريبًا ثابت وفقًا لتعبيره.

التوسع في مراكز الخدمة.. أبرز المستهدفات

وعلى نحو آخر، توقع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة داينامكس للتوزيع، أن تحقق سوق السيارات المصرية نموًّا قدره 20% في 2021، مدفوعة بمبيعات السيارات الصينية والأوروبية.

وحول أبرز مستهدفات الشركة في الوقت الراهن، قال حلمي في تصريحاته إن داينامكس تعطي أولوية قصوى وتركز في المقام الأول على افتتاح مراكز خدمة جديدة من خلال التوسع في S3 التي تقدم خدمات البيع والصيانة، إلى جانب زيادة عدد معارض عرض وبيع العلامة الإيطالية فيات.

وفي نفس السياق، أشار إلى أن شركته كانت قد افتتحت آخر فرع في منطقة القطامية منذ قرابة شهر، وجارٍ العمل على فرعين آخرين مفضلًا عدم الكشف عنهما في الوقت الحالي.