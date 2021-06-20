مباحثات مصرية ليبية لتعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفد رفيع المستوى من قيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الليبي برئاسة الدكتور فيصل أحمد قرقاب رئيس الشركة القابضة للاتصالات الليبية لتفعيل أوجه التعاون المشترك بين مصر وليبيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.

يأتي التعاون في ضوء مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري المصري إلى العاصمة الليبية طرابلس فى أبريل الماضى.

وتعد الشركة القابضة للاتصالات الليبية هي المسئولة عن الإشراف على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الليبي، وتعمل على توفير خدمات متطورة وفعالة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والخدمات البريدية وتقنية المعلومات التي تدعم تنمية الاقتصاد الليبي، وتضم الشركة عدد من الجهات التابعة وهي شركة الاتصالات الدولية الليبية، وشركة هاتف ليبيا، وشركة ليبيا للاتصالات والتقنية، وشركة بريد ليبيا، وشركة البنية للاستثمار والخدمات، وأكاديمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين وفقا لمذكرات التفاهم الثلاث الموقعة بين مصر وليبيا، حيث تم توقيع مذكرتين تفاهم بهدف التعاون في إعادة بناء البنية التحتية المعلوماتية فى ليبيا والاستفادة من المنظومة المصرية للكوابل الدولية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لبناء القدرات وإعداد الكوادر التقنية من الشباب الليبي بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما شهد الاجتماع طرح الرؤى حول سبل دعم التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات البنية التحتية الرقمية، والتحول الرقمي، والخدمات البريدية، وبناء القدرات وصقل المهارات الرقمية للشباب في مختلف علوم الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، فضلا عن التعاون في المجالات المتعلقة بالبنية التشريعية والتنظيمية لقطاع الاتصالات، وتأهيل الكوادر الليبية في مجال الأمن السيبراني والتصدي للهجمات السيبرانية.

وأكد طلعت على أهمية التعاون الوثيق بين مصر وليبيا بين البلدين في ظل الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية التي تجمع البلدين، مشددا على أنه لمس خلال زيارته إلى ليبيا منذ شهرين النهضة التي تشهدها البلاد في ظل إرادة الشعب والحكومة الليبية على تحقيق ذلك، مشددا على أن مصر تدعم كافة الجهود التي تبذلها الحكومة الليبية فى هذا الصدد.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تسريع وتيرة التعاون المثمر القائم على المصالح المشتركة بين مصر وليبيا فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من البلدين لوضع خطة محددة بموضوعات وجدول زمني لتنفيذ مشروعات التعاون المشترك في مجالات الربط البيني والكوابل البحرية ومشروعات التحول الرقمي من خلال نقل التجربة المصرية لليبيا والاستفادة من قصص النجاح التي حققتها ليبيا في هذا المجال.

ويتضمن التعاون خلق كوادر متعمقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال استضافة الشباب الليبي في دورات تدريبية في مصر، وانشاء مراكز للتدريب فى المدن الليبية، كما تم الاتفاق على التعاون في مجالات ريادة الأعمال ورعاية الفكر الابتكاري للشباب، ومراكز البيانات، وإدارة المشروعات مع بحث إمكانية الاستعانة بالخبرات المصرية في إدارة المشروعات بليبيا وتبادل الرؤى وقصص النجاح والخبرات بين البلدين.

وأعرب الدكتور فيصل أحمد قرقاب رئيس الشركة القابضة للاتصالات الليبية عن تطلعه إلى علاقات اقتصادية موسعة مع قطاع الاتصالات المصري، مؤكدا على أن مصر لليبيا في رحلتها للتنمية والتطوير أمر طبيعي في ظل الامتداد السياسي والتاريخي والثقافي والاجتماعي بين البلدين، حيث تأتي هذه الزيارة لترسيخ متانة العلاقات المصرية الليبية خاصة وأن مصر كان لها دور كبير في إنشاء مؤسسات الدولة الليبية في الخمسينات.

وأكد أن الوفد يضم كافة رؤساء قطاع الاتصالات في ليبيا لمناقشة مشروعات التعاون المشترك في إطار تنفيذ خطة التحول الرقمي بليبيا.

وأضاف قرقاب أنه تم الاتفاق على تنفيذ عدد من المشروعات تمثل الأولوية لليبيا خلال العام الحالي والمقبل وتشمل الاستفادة من التجربة المصرية في التحول الرقمي في مؤسسات الدولة وميكنة العمليات الخدمية الحكومية، حيث تم الاتفاق على تأسيس شركة مشتركة تشرف على أعمال التحول الرقمى فى ليبيا.

كما تم الاتفاق أيضا على التعاون في مجالات البنية التحتية والتدريب، إلى جانب وضع اليات لتحفيز القطاع الخاص بليبيا وخلق التكامل وتشجيع الشراكات بين الشركات في كلا البلدين مع توفير كافة السبل لإنجاح هذه الشراكات.

وأشار السفير تامر موسى سفير مصر بدولة ليبيا إلى أن هناك قواسم مشتركة تجمع بين مصر وليبيا فى ظل العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مشيدا بدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فتح آفاق للتعاون بين مصر وليبيا، ومؤكدا على أن السفارة المصرية في ليبيا ستعمل على التنسيق ودعم جهود التعاون المشترك بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يذكر أن الوفد الليبي يزور مصر خلال الفترة من 19 حتى 22 يونيو، حيث من المقرر أن تشهد الزيارة عدد من الاجتماعات التنفيذية بين مسئولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها مع الوفد الليبى للإطلاع عن قرب على مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كلا البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وليبيا في هذا المجال.