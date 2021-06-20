ملف.. سوق السيارات تستقبل موديلات 2022 المنتجة محليا.. وتترقب المستورد

شاهندة إبراهيم _ استقبلت سوق السيارات المصرية خلال الأيام القليلة الماضية عددًا من الطرازات الجديدة موديلات 2022، والتي تم تقديمها من خلال المنتجين المحليين، بغرض الاستحواذ على أكبر حصة سوقية، لتحتدم المنافسة وسط الأجواء المسيطرة على الصناعة من ضعف الإنتاج العالمي ومن ثم قلة حجم المعروض، والاستفحال الصارخ لظاهرة الأوفر برايس.

تعددت مناشئ هذه السيارات، ومن بينها علامات صينية وروسية وأمريكية وكورية ويابانية، وبأسعار متفاوتة تبدأ من 158 ألف جنيه وتصل إلى 775 ألف جنيه.

وكشف عدد من وكلاء السيارات المستوردة عن اعتزامهم إطلاق أيقونات 2022 للعلامات التي يقومون بتسويق عملياتها في السوق المصرية ومن بينها فيات وكيا وفولكس فاجن، بدءًا من الربع الثالث وحتى الربع الرابع على أقصى تقدير، فضلًا عن تبني عدد منهم خططًا توسعية من خلال افتتاح عدد من مراكز الخدمة.

فيما اعتبر البعض أن المنافسة في السوق المصرية الآن تُحسم بناءً على القدرة على توفير المنتج وليست قائمة على تقديم سيارات جديدة، وكل منشأ له خريطة زمنية في تقديم الموديلات الأحدث، مشيرين إلى أن المركبات القادمة من دول شرق آسيا تُنتج الأيقونات الأحدث في الربع الأول من كل عام أما الأوروبية ففي الربع الثالث بدءًا من سبتمبر وحتى نوفمبر، بحيث تختلف من ماركة لأخرى.

عماد حلمي: الربع الثالث محطة إطلاق موديلات فيات

مدحت إسماعيل: وفرة الإنتاج عنصر حسم المنافسة في سوق السيارات

شريف فهيم: كيا تطرح الطرازات الجديدة يوليو المقبل بقيادة سبورتاج