فريق الدفاع: هيئة قناة السويس تلقت عرضا مناسبا من ملاك السفينة إيفرجيفن

قال دفاع هيئة قناة السويس، متمثلا في المحاميان الدوليان خالد أبو بكر ونبيل زيدان ونصر فرج إن الهيئة تلقت عرضًا مناسبًا من ملاك السفينة البنمية “إيفرجيفن”.

وأضاف الدفاع أنه جاري بحث العرض مع الموافقة على إعطاء ملاك السفينة أجل قصير لإنهاء هذا العرض.

جاء ذلك أثناء نظر الدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، اليوم الأحد، البت في الدعوى القضائية رقم 78 لسنة 2021، المُقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN التي جنحت بقناة السويس في 23 مارس الماضي.

وطالب دفاع ملاك السفينة، متمثلاً في أشرف السيوفي وحازم بركات وأحمد أبو علي ومحمد أبو علي وأحمد أبو شنب، أجل مناسب لإنهاء التوسية وديًا.

وقررت المحكمة اليوم الأحد، التأجيل مجددا لجلسة 4 يوليو بناء على طلب طرفي النزاع.

وأقامت هيئة قناة السويس، دعوى ضد شركة شوي كيسن اليابانية المالكة لسفينة الحاويات إيفر جيفن.

وتسببت السفينة التي جنحت في المجرى الملاحي لقناة السويس في مارس الماضي في إغلاق القناة لمدة 6 أيام.

ونظرت المحكمة الدعوى ضد شركة شوي كيسن اليابانية المالكة لسفينة الحاويات إيفر جيفن بعد أن وافقت الجلسة السابقة على طلب طرفي النزاع بالحصول على مهلة لإنهاء التفاوض.

وكانت قناة السويس طالبت في بادئ الأمر تعويضا بقيمة 916 مليون دولار من شركة شوي كيسن اليابانية، ثم خفضت المبلغ إلى 550 مليون دولار فقط، مع إبداء الاستعداد للقبول بمبلغ 200 مليون دولار بشكل مبدئي للإفراج عن السفينة.

وسبق أن أكدت القناة أن لائحة الملاحة هي المرجعية القانونية المحددة لحقوق قناة السويس والتزاماتها تجاه عملائها.

وتشتمل اللائحة على قواعد المرور في القناة وكافة النصوص المحددة للمسئوليات المختلفة ومتطلبات عبور السفن في القناة من خدمات بحرية ولوجيستية وخدمات إنقاذ.

فيما قال نادي المملكة المتحدة للتأمين والتعويض، في بيان الأسبوع الماضي، بأنه وشركات التأمين الأخرى ذات الصلة بالسفينة “إيڤر جيفن” يخوضون حالياً مفاوضات جادة وبناءه مع هيئة قناة السويس، بناءً على تفويض من المالك، فيما يتعلق بمطالبات الهيئة بالتعويض عن حادث جنوح السفينة بالمجرى الملاحي.

وأعرب نادي الممكلة المتحدة عن أمله في إنهاء هذه المفاوضات ‎بصورة إيجابية في المستقبل القريب.

كما أوضح أن الإجراءات القضائية ذات الصلة التي بدأها مالكو السفينة “إيفر جيفن” في المحكمة العليا في لندن، لتحديد مسئوليات كافة الأطراف المعنية بهذا الحادث ستشهد عقد جلسات الاستماع الإجرائية في المستقبل القريب، مؤكدة أن هذه هذه الإجراءات ‎القضائية ليس لها اي علاقة بهيئة قناة السويس.