مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع 0.69% بضغط من مبيعات المصريين.. والتجاري الدولي يهبط 0.39%

فهد حسين – عمق مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 من موجة تراجعه للجلسة الرابعة على التوالي بختام تداولات اليوم الأحد، هابطا بنسبة 0.69% إلى مستوى 9797.91 نقطة من مستوى 9865.59 نقطة الخميس الماضي، وسط سيطرة المصريين على 94% من التعاملات التي سجلت صافي بيع بقيمة 356.87 مليون جنيه.

وواصل أيضا سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر هبوطه للجلسة الثالثة بنسبة 0.39%، مغلقا عند مستوى 49.02 جنيه.

وصعد كلا من مؤشرا EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بالمؤشر الرئيسي بنسبة 1.4% و 0.9% على الترتيب.

وسجلت السيولة المتداولة في جلسة اليوم نحو 1.35 مليار جنيه من 1.34 مليارا في جلسة الخميس الماضي، كما زاد حجم التداولات إلى 468.36 مليون سهما لـ 186 شركة عبر 48.698 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 77 شركة مقابل ارتفاع 76 فقط، وسط استقرار أسعار 33 سهما.

وسيطر الشراء على تعاملات المستثمرين الأجانب في البورصة، مسجلين صافي بقيمة 348.12 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 348.41 مليون جنيه، مقابل 289.61 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 8.76 مليون جنيه، بدعم مشتريات الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 28.77 مليون جنيه، مقابل 20 مليون جنيه صافي بيع سجلته المؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع محققين صافي بقيمة 356.87 مليون جنيه، منها 17.9 مليون جنيه للأفراد، و338.97 مليون جنيه للمؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 88.41% من إجمالي تعاملات البورصة، فيما استحوذ الأجانب على 8.76% والعرب على 2.82% بعد استبعاد الصفقات، كما سيطرت المؤسسات على 63.92% من تعاملات اليوم، مقابل 36.07% من نصيب الأفراد.

وكانت أسهم تنمية المصرية للمنتجعات السياحية وشارم دريمز للاستثمار السياحى، وزهراء المعادي للاستثمار، والمجموعة المصرية العقارية والعامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير، الأعلى ارتفاعا خلال الجلسة بنسب 10.98 و9.1 و8.98 و8.84 و8.68% على الترتيب.

في المقابل، تصدرت أسهم بلتون المالية القابضة والعربية للخزف “سيرامسيكا ريماس”، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية، قائمة الخاسرين متراجعين بنسب 6.94 و6.47 و5.98 و5.43 و4.92% على الترتيب.