الصخور العربية تقلص خسائرها بنحو 29% خلال الربع الأول

فهد حسين – تقلصت خسائر شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، بنحو 29% بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مسجلة 339.83 ألف جنيه، مقابل 481.89 ألفا عن نفس الفترة من 2020.

وأظهرت القوائم المالية للشركة تراجعا في المبيعات خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2021 إلى نحو 336.7 ألف جنيه، من 352.2 ألفا في الفترة المقابلة من 2020.

وأعادت البورصة التداول على سهم الصخور العربية للصناعات البلاستيكية عقب إعلان القوائم المالية للشركة.

كانت الشركة قد سجلت 689.8 ألف جنيه خسائر صافية خلال العام الماضي، مقابل خسائر بلغت 648.77 ألف جنيه عن عام 2019.