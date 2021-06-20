سوق الأسهم السعودية تهبط دون مستوى 10800 نقطة بخسائر سوقية قيمتها 19 مليار ريال

فهد حسين – أغلق المؤشر الرئيسي “تاسي” لسوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة اليوم الأحد، خاسرا 62.37 نقطة تراجع بهم 0.57% إلى مستوى 10790.75 نقطة، بضغط من الأداء السلبي لعدد 14 قطاعا.

وخسر “تاسي” 19 مليار ريال من الققيمة السوقية لأسهمه بانخفاض رأس المال السوقي إلى 9.710 تريليون ريال، من 9.729 تريليون ريال الجلسة السابقة.

وتقلصت السيولة المتداولة إلى 11.58 مليار ريال من 14.12 مليارا الجلسة السابقة، كما انخفض حجم التداولات إلى 342.03 مليون سهما من 419.028 مليون سهم خلال جلسة الخميس الماضي.

وسيطر الأداء الإيجابي على 7 قطاعات في السوق، بقيادة الاستثمار والتمويل الذي ارتفع 3.09%، كما ارتفعت قطاعات الطاقة والتأمين والاتصالات بنسب 0.15% و0.53% و0.85% على الترتيب.

وعلى الجانب الآخر، تراجع 14 قطاعا تصدرهم الأدوية الذي هبط 1.43% بالختام، كما هبطت قطاعا البنوك والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.13% و1.1% على الترتيب.

وجاء سهم “الإعادة السعودية” على قمة ارتفاعات السوق التي سيطرت على 60 سهما بصعوده 9.67% خلال الجلسة، فيما تصدر سهم “جدوى ريت السعودية” قائمة الخاسرين وعددهم 128 سهما بهبوطه 2.93%.

وكان سهم “متطورة” الذي ارتفع إلى 58.7 ريالا للسهم الأكثر نشاطا خلال الجلسة بسيولة بلغت 1.11 مليار ريال، على 18.9 مليون سهما، عقب إعلان الشركة تلقيها طلبا من المساهمين بحل مجلس الإدارة والسير في أجراءات تعيين مجلس جديد.

وفي المقابل، أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية (نمو) خاسرا 229.54 نقطة، ليهبط 0.99% إلى مستوى 23065.96 نقطة، بتداولات بلغت 19.09 مليون ريال.