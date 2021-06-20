بتلكو البحرينية تعتزم الإدراج المزدوج في السوق السعودية

العربية دوت نت – ارتفع سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) في السوق المحلية، اليوم الأحد، إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008، بعد أن كشفت وكالة بلومبرج عن خطط الشركة الإدراج مزدوج في السوق السعودية.

وأكدت “بتلكو” أنها أجرت تقييما أوليا للمزايا المحتملة لمثل هذا الإدراج، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن تقديم أي طلبات في أي بورصة وأنه لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البحرينية تمتلك نحو 57% في شركة بتلكو.