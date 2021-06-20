موريسونز البريطانية ترفض عرض شراء يقيمها عند 7.6 مليار دولار

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العربية دوت نت – رفضت سلسلة السوبرماركت البريطانية موريسونز Morrisons عرضا من شركة Clayton Dubilier & Rice الأمريكية يقيّمها عند خمسة مليارات ونصف المليار جنيه استرليني (7.6 مليار دولار).
وصوت أكثر من 70% من المستثمرين ضد هذا العرض، الذي يشكل علاوة بنحو 30% عن سعر السهم بإغلاق الجمعة.
وتزداد وتيرة صفقات الملكية الخاصة للاستحواذ على سلاسل السوبرماركت في الأسواق العالمية، بعد أن ساهمت فترات الإغلاق حول العالم بزيادة الطلب على منتجات هذه المتاجر بشكل ملحوظ.
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