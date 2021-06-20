شركة GFH كابيتال تتخارج من محفظتها الصناعية بالولايات المتحدة

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العربية دوت نت – أكدت شركة GFH كابيتال التابعة لمجموعة GFH التخارج من محفظتها الصناعية بالولايات المتحدة والتي استحوذت عليها في 2016.
وأوضحت الشركة أن العائد المتوقع من التخارج يبلغ 40% على مدى الاستثمار.
وتضم المحفظة 26 أصلا تشمل مواقع للتوزيع ومستودعات تخزين وهي موزعة بالتساوي ما بين منشآت لمستأجرين فرديين وأخرى لمستأجرين متعددين.
وذكرت مجموعة GFH المالية، مطلع الشهر الجاري، أنها تواصلت مع المصرف الخليجي التجاري بشأن تقديم عرض استحواذ طوعي للأسهم الصادرة للمصرف، موضحة أن المناقشات قد لا تؤدي إلى تقديم عرض استحواذ طوعي للأسهم في المصرف.
وكانت المجموعة المدرجة في سوق دبي المالية، رفعت نسبة ملكيتها في المصرف الخليجي التجاري من 55.4% إلى نحو 69%، إذ استحوذت المجموعة على هذه الحصص من “شعاع كابيتال” وصندوق Goldilocks التي تديره “شعاع” بقيمة تجاوزت 85 مليون درهم.
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