الهند تخفف القيود الاحترازية بالعاصمة وولايات أخرى بعد تراجع إصابات كورونا

أ ش أ – أعلنت السلطات بالعاصمة الهندية نيودلهي، السماح بفتح الحدائق والمتنزهات العامة والحانات بدءًا من غد الاثنين؛ وذلك في إطار التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق الذي فرضته السلطات لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا وسط انخفاض في الإصابات اليومية.

وأصدرت هيئة إدارة الكوارث في دلهي – وفقا لصحيفة (تايمز أوف إينديا) المحلية، اليوم الأحد، قرارًا ينص على السماح بإعادة فتح الحانات بـ50% من سعتها، من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 10 مساءً، مع الالتزام الصارم بإجراءات الوقاية من الفيروس وجميع الإرشادات والقواعد الرسمية.

كما نص القرار على إعادة فتح المنتزهات العامة والحدائق ونوادي الجولف والأسواق والمراكز التجارية، والسماح بأنشطة اليوجا في الهواء الطلق، على أن يسري تخفيف القيود الحالي حتى 28 يونيو.

وأعلنت ولايات هندية أخرى أيضًا تخفيف قيود الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا وعلى رأسها ولايتي تاميل نادو وتيلانجانا.

وتأتي المرحلة الجديدة من تخفيف القيود في الهند بعد تراجع معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا من أكثر من 400 ألف حالة في أول مايو الماضي إلى نحو 58 ألف إصابة يومية حاليا.