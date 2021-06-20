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شكري يبحث تحقيق التهدئة المستدامة في غزة مع ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام

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أ ش أ – بحث وزير الخارجية سامح شكري، مع‬⁩ ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام، ‫سفن كوبمانس،‬⁩ الذي يزور مصر حاليا، الجهود المستمرة لتثبيت وقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة المستدامة بقطاع غزة.

كما بحث الجانبان الخطوات المستقبلية لإحياء مسار المفاوضات، من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحقيق السلام الشامل والدائم.

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صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، في تغريدة له عبر (تويتر) عقب اللقاء.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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