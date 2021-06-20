السعودية تعلن زيادة مدة صلاحية التراخيص الصناعية إلى 5 سنوات

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وكالات – ذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، أن وزارة الصناعة أعلنت تعديل مدة صلاحية التراخيص الصناعية لتصبح خمسة أعوام بدلا من ثلاثة لضمان استدامة القطاع.
وأضافت الوكالة أن زيادة المدة ستدخل حيز التنفيذ في حال تقدم المستثمر بطلب الحصول على ترخيص صناعي جديد أو تجديد ترخيصه الحالي، وذلك بعد استيفائه لجميع المتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص.
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