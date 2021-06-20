مال وأعمال

السعودية تعلن زيادة مدة صلاحية التراخيص الصناعية إلى 5 سنوات

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وكالات – ذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، أن وزارة الصناعة أعلنت تعديل مدة صلاحية التراخيص الصناعية لتصبح خمسة أعوام بدلا من ثلاثة لضمان استدامة القطاع.

وأضافت الوكالة أن زيادة المدة ستدخل حيز التنفيذ في حال تقدم المستثمر بطلب الحصول على ترخيص صناعي جديد أو تجديد ترخيصه الحالي، وذلك بعد استيفائه لجميع المتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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