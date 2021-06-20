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تليفزيون إيران الرسمي يعلن إغلاق منشأة بوشهر النووية مؤقتا

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سكاي نيوز عربية – أعلن التلفزيون الرسمي في إيران، يوم الأحد، إغلاقا طارئا لمنشأة “بوشهر” النووية، فيما لم يجر تحديد السبب الذي دعا السلطات إلى القيام بهذه الخطوة المستعجلة.

وبحسب مسؤول في شركة الكهرباء الحكومية بإيران، فإن فإن إغلاق منشاة “بوشهر” النووية قد يستغرق ما بين 3 و4 أيام.

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وأورد التلفزيون الرسمي في إيران، نقلا عن المسؤول، أن المنشأة أغلقت بشكل مؤقت، من أجل القيام بإصلاحات فنية.

ويأتي هذا الإعلان فيما أرجئت المحادثات النووية بين إيران والقوى الست، يوم الأحد، من أجل التشاور، حسبما أعلن مبعوث الاتحاد الأوروبي للمفاوضات النووية الإيرانية، إنريكي مورا.

ولم يذكر إنريكي مورا في حديثه للصحفيين أي إشارة إلى موعد استئناف المحادثات، لكنه قال إن المحادثات أحرزت تقدما، وأضاف أن المشاركين ستكون لديهم فكرة أوضح عن كيفية إبرام اتفاق لدى عودتهم.

وأضاف أنه يتوقع أن تتوصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران إلى اتفاق بشأن تمديد اتفاق التفتيش على أنشطة إيران النووية، الذي ينتهي في 24 يونيو.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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