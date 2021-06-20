لجنة الخبراء تضع اللمسات النهائية لفيلم الحملة الترويجية لمصر بالسوق العربية

دوت الخليج – شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مساء اليوم الأحد في اجتماع لجنة “خبراء الترويج السياحي”، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بسبل ومقترحات دفع حركة السياحة الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة.

وناقش الاجتماع اللمسات النهائية الخاصة بالفيلم الدعائي الجديد للحملة الترويجية لمصر بالسوق العربية، والذي من المقرر إطلاقه خلال الأيام القليلة القادمة.

كما ناقش المحتوي الدعائي الجديد الخاص بهذه الحملة وخاصة في ظل النتائج الإيجابية التي حققتها الحملة منذ إطلاقها على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في الأسبوع الأول من شهر مايو الماضي.

ووفق بيان للوزارة، فقد أوضحت نتائج محرك البحث جوجل قيام ما يقرب من 20 مليون مستخدم للإنترنت بدول التعاون الخليجي من البحث عن السفر إلى مصر، وذلك بعد شهر من إطلاق الحملة.

كما استعرض الاجتماع خطة السياحة الدولية والأسواق السياحية المستهدفة والأدوات الترويجية لكل سوق، إلى جانب استعراض المستجدات الخاصة بتعزيز ما تقدمه صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج السياحي لمصر ولاسيما من خلال الصفحات الخاصة بالوزارة والهيئة.

ولجنة خبراء الترويج شكلها وزير السياحة والآثار برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وعضوية عدد من خبراء التسويق من داخل وخارج الوزارة والهيئة، وأساتذة الجامعات.