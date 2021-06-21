مال وأعمال

بريطانيا تسجل 6 وفيات و9284 إصابة جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

– أعلنت بريطانيا عن تسجيل 6 وفيات و9284 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وعلى الرغم من انخفاض عدد الإصابات الجديدة في بريطانيا مقارنة بالأيام الماضية، فإنها تعكس اتجاها متصاعدا في الأسابيع الأخيرة مدفوعا بتفشي طفرة “دلتا” الأشد عدوى والتي رصدت لأول مرة في الهند.

 

CSR_2021

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تسجل 6 وفيات و9284 إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا