بريطانيا تسجل 6 وفيات و9284 إصابة جديدة بفيروس كورونا

– أعلنت بريطانيا عن تسجيل 6 وفيات و9284 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة. وعلى الرغم من انخفاض عدد الإصابات الجديدة في بريطانيا مقارنة بالأيام الماضية، فإنها تعكس اتجاها متصاعدا في الأسابيع الأخيرة مدفوعا بتفشي طفرة “دلتا” الأشد عدوى والتي رصدت لأول مرة في الهند.

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