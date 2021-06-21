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إيطاليا تسجل 17 حالة وفاة و881 إصابة جديدة بكورونا

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– سجلت وزارة الصحة الإيطالية 17 وفاة جراء فيروس كورونا الأحد نزولا من 28 حالة، أمس السبت، كما تراجع عدد الإصابات اليومية بالفيروس من 1197 إلى 881 حالة.

وفي المجمل سجلت إيطاليا 127270 وفاة بسبب كورونا منذ ظهور الجائحة في فبراير العام الماضي في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة على مستوى العالم.

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وسجلت البلاد 4.25 مليون إصابة حتى الآن.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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